La misteriosa muerte de un bebé: su madre lo encontró con la cabeza dentro de un balde con agua

Un bebé de un año y medio murió este domingo por la noche, en circunstancias que son investigadas por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. El hecho ocurrió este domingo por la noche cuando, alrededor de las 20:40, un móvil policial acudió en código rojo al Hospital Heller, trasladando al niño junto a su madre, quien minutos antes se había presentado en el destacamento del barrio San Lorenzo para solicitar ayuda.

De acuerdo con la información preliminar informada por el MPF, la mujer manifestó que había encontrado al niño dentro de un balde con agua, con el rostro semi sumergido. En el hospital, la médica de guardia informó el fallecimiento del niño.

La causa de muerte del pequeño todavía no fue confirmada. El MPF indicó que la realización de la autopsia está prevista para este lunes por la tarde. Una vez que se conozcan los resultados, se evaluarán las posibles medidas a seguir.