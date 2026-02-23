Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro

La tranquilidad del Parque Nacional Los Alerces se vio interrumpida en las últimas horas tras la detección de un nuevo foco ígneo. Según informaron desde el departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), la alerta se originó en la zona de la Población Salina, ubicada en el área central de la reserva.

Operativo de contención

Inmediatamente detectada la columna de humo, se despachó un equipo de ataque inicial para intentar sofocar el fuego en su etapa temprana. El despliegue cuenta con la particularidad de la cooperación interjurisdiccional, ya que brigadistas del Parque Nacional Los Alerces trabajan hombro a hombro con personal del Parque Nacional Lanín.

Las tareas se concentran actualmente en los flancos del incendio, una estrategia clave para rodear el perímetro afectado y evitar que las llamas continúen propagándose hacia áreas de bosque denso o zonas de difícil acceso.





Estado de situación

Aunque no se han brindado detalles sobre el origen del fuego o la superficie afectada hasta el momento, las autoridades mantienen la vigilancia extrema debido a las condiciones climáticas de la temporada. Se solicita a los visitantes y pobladores extremar los cuidados y respetar las indicaciones del personal de guardaparques en la zona centro.