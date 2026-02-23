Micaela Fernández: "La Escuela 24 es muy elegida por su jornada completa"

La Escuela N.º 24 se prepara para un nuevo ciclo lectivo consolidada como una de las opciones más buscadas por las familias esquelenses. Su propuesta de jornada completa (de 8:20 a 15:20 horas), que incluye servicio de desayuno y almuerzo, ha llevado a la institución a trabajar con una matrícula casi al límite.

Crecimiento de la matrícula

"Si no saqué mal la cuenta, estamos en 267 estudiantes", señaló la directora Micaela Fernández, quien detalló que en los últimos días se registraron numerosos pases desde otras escuelas. "La matrícula creció y estamos casi al límite en la mayoría de los grados, con un cupo de hasta 25 alumnos por curso", explicó.

Innovación y proyectos pedagógicos

Para este año, la escuela busca dar continuidad a los talleres y adaptar los contenidos a las nuevas normativas provinciales. Los ejes principales incluyen:

Robotización: Integración del nuevo plan provincial en las planificaciones de cada área.

Escritura y Matemática: Fomento de la escritura creativa mediante poesías y juegos, adaptando la producción según la propuesta de cada docente.

Proyecto de Pileta: Una iniciativa clave del área de Educación Física que la dirección considera "indispensable" continuar.

Salidas educativas: Planificación de actividades fuera del aula para favorecer el aprendizaje vivencial.

Preocupación por la infraestructura

A pesar del entusiasmo por el inicio de clases, la directora manifestó su preocupación por problemas eléctricos y de calefacción que deben resolverse con urgencia. Actualmente, un sector del pasillo principal se encuentra a oscuras debido a un desperfecto que requiere la intervención de la Cooperativa 16 de Octubre.

Sin embargo, la mayor inquietud radica en el sistema de calefacción. "La caldera hoy está apagada. El año pasado funcionó bien con los arreglos necesarios, pero pensar en un invierno con calefacción es lo más importante para poder dar clase, con frío no se puede", sentenció Fernández, remarcando la necesidad de que el equipo funcione correctamente antes de la llegada de las bajas temperaturas.







