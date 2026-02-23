15°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelEscuela 24
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Micaela Fernández: "La Escuela 24 es muy elegida por su jornada completa"

Con 267 alumnos, la Escuela 24 de Esquel inicia el año con cupos casi completos. La directora Micaela Fernández destacó la importancia de la jornada completa y solicitó reparaciones eléctricas y de calefacción para garantizar las clases.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Escuela N.º 24 se prepara para un nuevo ciclo lectivo consolidada como una de las opciones más buscadas por las familias esquelenses. Su propuesta de jornada completa (de 8:20 a 15:20 horas), que incluye servicio de desayuno y almuerzo, ha llevado a la institución a trabajar con una matrícula casi al límite.

 

Crecimiento de la matrícula

 

"Si no saqué mal la cuenta, estamos en 267 estudiantes", señaló la directora Micaela Fernández, quien detalló que en los últimos días se registraron numerosos pases desde otras escuelas. "La matrícula creció y estamos casi al límite en la mayoría de los grados, con un cupo de hasta 25 alumnos por curso", explicó.

 

Innovación y proyectos pedagógicos

 

Para este año, la escuela busca dar continuidad a los talleres y adaptar los contenidos a las nuevas normativas provinciales. Los ejes principales incluyen:

 

Robotización: Integración del nuevo plan provincial en las planificaciones de cada área.

 

Escritura y Matemática: Fomento de la escritura creativa mediante poesías y juegos, adaptando la producción según la propuesta de cada docente.

 

Proyecto de Pileta: Una iniciativa clave del área de Educación Física que la dirección considera "indispensable" continuar.

 

Salidas educativas: Planificación de actividades fuera del aula para favorecer el aprendizaje vivencial.

 

Preocupación por la infraestructura

 

A pesar del entusiasmo por el inicio de clases, la directora manifestó su preocupación por problemas eléctricos y de calefacción que deben resolverse con urgencia. Actualmente, un sector del pasillo principal se encuentra a oscuras debido a un desperfecto que requiere la intervención de la Cooperativa 16 de Octubre.

 

Sin embargo, la mayor inquietud radica en el sistema de calefacción. "La caldera hoy está apagada. El año pasado funcionó bien con los arreglos necesarios, pero pensar en un invierno con calefacción es lo más importante para poder dar clase, con frío no se puede", sentenció Fernández, remarcando la necesidad de que el equipo funcione correctamente antes de la llegada de las bajas temperaturas.



GX

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
2
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
3
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
4
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
5
 Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -