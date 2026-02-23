¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar

La suerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos, terminó este domingo en la sierra de Jalisco. “El Mencho”, como era conocido el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió a los 59 años durante un operativo encabezado por el Ejército mexicano, tras más de una década eludiendo su captura.

La caída del líder criminal desató una ola de violencia en al menos 20 estados del país, con bloqueos, incendios y ataques armados que dejaron 25 uniformados muertos (incluidos elementos de la Guardia Nacional) y al menos 30 presuntos delincuentes abatidos, según cifras oficiales.

¿Cómo fue el operativo en el que murió “El Mencho”?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la localización de Oseguera Cervantes fue resultado de un trabajo de inteligencia militar que siguió los movimientos de un hombre cercano a una de sus parejas. El rastro condujo a una cabaña en el municipio de Tapalpa, en la sierra ubicada a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

Un dron de fuerzas especiales confirmó la presencia del capo en la zona boscosa. El operativo incluyó despliegue terrestre y aéreo, con seis helicópteros. Sin embargo, al llegar al punto, el círculo de seguridad del líder del CJNG abrió fuego contra los militares.

El enfrentamiento fue descrito como “muy violento” por el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo. Ocho integrantes del CJNG fueron abatidos en el lugar. Oseguera Cervantes intentó huir hacia una zona de maleza, pero fue alcanzado por disparos. Gravemente herido, murió mientras era trasladado en helicóptero a una instalación militar.

En la cabaña donde se resguardaba fueron halladas armas largas, municiones y dos lanzacohetes, incluido un RPG de manufactura rusa. Uno de los helicópteros militares fue impactado por un proyectil, aunque logró aterrizar de emergencia sin pérdidas humanas.

La reacción del CJNG: bloqueos, incendios y “código rojo”

Tras confirmarse la muerte de “El Mencho”, el CJNG respondió con una ofensiva coordinada. Se registraron 252 bloqueos carreteros en 20 estados del país, con vehículos incendiados en vías estratégicas y zonas urbanas.

Las principales afectaciones se concentraron en Jalisco, donde ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno reportaron incendios de vehículos y cierres viales. El gobernador estatal declaró “código rojo” y pidió a la población permanecer en sus hogares.

Aeropuertos como los de Guadalajara y Puerto Vallarta suspendieron temporalmente operaciones. Al menos una decena de vuelos internacionales fueron cancelados o desviados. Horas después, la Agencia Federal de Aviación Civil informó la reanudación gradual de actividades.

Otros estados con fuerte presencia del CJNG, como Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, también reportaron incidentes violentos.

El capo más buscado: recompensas millonarias y presión internacional

Nemesio Oseguera Cervantes era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Fundador del CJNG en 2010, su organización se expandió rápidamente hasta disputar el control territorial y las rutas de tráfico al Cártel de Sinaloa.

El gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta US$15 millones por información que condujera a su captura, mientras que en México la recompensa ascendía a US$1,75 millones, la más alta del programa federal.

Recientemente, la administración del presidente Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista, acusándolo de ser un cartel “despiadado y violento” responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia territorio estadounidense.

¿Hubo participación de Estados Unidos?

La Sedena confirmó que la operación contó con “información complementaria” proporcionada por el gobierno estadounidense dentro del marco de cooperación bilateral. La portavoz de la Casa Blanca señaló que EE.UU. brindó apoyo de inteligencia, aunque remarcó que la operación fue ejecutada exclusivamente por fuerzas mexicanas.

Fuentes del Pentágono mencionaron la colaboración de la unidad anticarteles Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JITF-CC), adscrita al Comando Norte, dedicada al rastreo de redes criminales transnacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo del Ejército, la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad, subrayando que no hubo participación directa de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.

Golpe estratégico y escenario incierto

Además de “El Mencho”, en un operativo paralelo murió Hugo “H”, alias “El Tuli”, considerado su brazo derecho y operador financiero. Según autoridades, coordinaba bloqueos y ofrecía pagos por ataques contra fuerzas de seguridad.

La muerte de Oseguera Cervantes representa el golpe más contundente contra el CJNG desde su fundación. Sin embargo, analistas advierten que la fragmentación interna o la disputa por el liderazgo podrían detonar nuevos episodios de violencia.

Mientras el gobierno federal despliega tropas en Jalisco y refuerza la seguridad en estados, el país enfrenta una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico. La caída del capo más buscado reconfigura el mapa criminal en México, y también pone a prueba la estrategia de cooperación en seguridad con Estados Unidos en un contexto de importante presión internacional.

