Convocan a familias de todo el país para adoptar a tres hermanos

El Juzgado de Familia de Cipolletti, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que desee adoptar a tres hermanos de 7, 8 y 9 años. La búsqueda está abierta a postulantes de todo el país.

La iniciativa apunta a garantizar el derecho de los niños a crecer en un entorno familiar estable, afectivo y comprometido con su desarrollo integral.

Una familia para los tres hermanos

Desde el organismo judicial se convoca a familias que manifiesten el deseo de ahijar al grupo de hermanos, respetando su vínculo fraterno y acompañándolos de manera conjunta en esta nueva etapa de sus vidas.

Se solicita disponibilidad y flexibilidad para sostenerlos con afecto y paciencia, acompañar sus trayectorias escolares y asegurar la continuidad de sus tratamientos terapéuticos.

El llamado no se limita a residentes de Río Negro, sino que se extiende a familias de cualquier punto del país que estén en condiciones de asumir el compromiso que implica la adopción de un grupo de hermanos.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en este enlace.

Para recibir más información, también pueden comunicarse telefónicamente al 299-4380932 o escribir al correo electrónico adopcioncipolletti@gmail.com.

