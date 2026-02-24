Atención bancaria en parajes: El Banco Móvil llega a Sierra Colorada y Lago Rosario

En el marco del cronograma de atención territorial que lleva adelante el Banco del Chubut, se confirmó que este viernes 27 de febrero el Banco Móvil visitará los parajes de Sierra Colorada y Lago Rosario.
La iniciativa busca facilitar el acceso a trámites bancarios, extracciones y consultas sin que los vecinos tengan que trasladarse hasta la zona urbana, garantizando la inclusión financiera en toda la región.
Cronograma de atención:
La unidad móvil cumplirá el siguiente itinerario de paradas:
Sierra Colorada:
Lugar: Centro Comunitario.
Horario: De 9:30 a 11:00 hs.
Lago Rosario:
Lugar: Casa de Las Artesanas.
Horario: De 11:30 a 13:00 hs.
Se recomienda a los vecinos acercarse con su Documento Nacional de Identidad y la documentación necesaria según el trámite que deseen realizar para agilizar la atención.