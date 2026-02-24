10°
21° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo
24 de Febrero de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

El terrible final de un médico: hacía windsurf frente a su familia, lo atacó un tiburón y murió

Tenía 55 años y fue arrastrado y golpeado por el animal. Los familiares presenciaron el ataque y quedaron en estado de shock. Sufrió heridas mortales en brazos y piernas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un médico de 55 años murió tras ser atacado por un tiburón mientras practicaba windsurf frente a su familia en una reconocida playa de Nueva Caledonia. De acuerdo con los bomberos locales, el hombre fue arrastrado y golpeado en el agua por el animal, y el balneario quedó clausurado de manera preventiva.

 

El hecho ocurrió en una playa de Nueva Caledonia, cerca de Numea. El ataque del tiburón fue presenciado por los familiares del médico, que quedaron en shock al ver el ataque.

 

De acuerdo con los informes de las autoridades, el hombre sufrió heridas fatales en los brazos y las piernas. El cuerpo fue encontrado flotando en una laguna cercana por un grupo de navegantes, que no dudaron en rescatarlo.

 

Cuando lo sacaron del agua, los rescatistas intentaron reanimarlo, pero los médicos confirmaron su muerte en el lugar. Las lesiones en el antebrazo derecho, la pierna y la tibia izquierda eran compatibles con un ataque de tiburón, según detallaron las autoridades.

 

La tabla de windsurf también fue hallada con una gran mordida, reforzando la idea del ataque animal. Después del hecho, más de una docena de policías se desplegaron en la zona para proteger el área y la playa fue cerrada al público.

 

El fiscal de Numea, Yves Dupas, pidió tranquilidad y explicó: “Todavía no sabemos cómo se desarrolló el ataque. Estamos tratando de determinar las circunstancias”. Mientras tanto, se espera el resultado de la autopsia para confirmar la causa de muerte.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
2
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
3
 Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro
4
 Robó una cartera y un celular en un boliche, se escondió en otro y fue descubierta
5
 Chichita: A los 93 años, el ejemplo de alegría y baile en los talleres de Esquel
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -