El terrible final de un médico: hacía windsurf frente a su familia, lo atacó un tiburón y murió

Un médico de 55 años murió tras ser atacado por un tiburón mientras practicaba windsurf frente a su familia en una reconocida playa de Nueva Caledonia. De acuerdo con los bomberos locales, el hombre fue arrastrado y golpeado en el agua por el animal, y el balneario quedó clausurado de manera preventiva.

El hecho ocurrió en una playa de Nueva Caledonia, cerca de Numea. El ataque del tiburón fue presenciado por los familiares del médico, que quedaron en shock al ver el ataque.

De acuerdo con los informes de las autoridades, el hombre sufrió heridas fatales en los brazos y las piernas. El cuerpo fue encontrado flotando en una laguna cercana por un grupo de navegantes, que no dudaron en rescatarlo.

Cuando lo sacaron del agua, los rescatistas intentaron reanimarlo, pero los médicos confirmaron su muerte en el lugar. Las lesiones en el antebrazo derecho, la pierna y la tibia izquierda eran compatibles con un ataque de tiburón, según detallaron las autoridades.

La tabla de windsurf también fue hallada con una gran mordida, reforzando la idea del ataque animal. Después del hecho, más de una docena de policías se desplegaron en la zona para proteger el área y la playa fue cerrada al público.

El fiscal de Numea, Yves Dupas, pidió tranquilidad y explicó: “Todavía no sabemos cómo se desarrolló el ataque. Estamos tratando de determinar las circunstancias”. Mientras tanto, se espera el resultado de la autopsia para confirmar la causa de muerte.