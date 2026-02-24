20°
21° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43TrevelinMervyn EvansMolino Nant Fach
24 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Mervyn Evans fue homenajeado por su aporte a la identidad y el turismo regional

Al cumplirse 30 años de la creación del Molino Harinero Nant Fach, la Municipalidad de Trevelin entregó una distinción a Mervyn Evans. El espacio es hoy un referente del patrimonio cultural y un símbolo del trabajo de los pioneros galeses.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un emotivo acto cargado de historia y pertenencia, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes reconoció formalmente la trayectoria de Mervyn Evans, el hombre que hace 30 años transformó un sueño personal en un legado colectivo: el Molino Harinero Nant Fach.

 

Tres décadas custodiando la historia

 

El reconocimiento, entregado a través de la Secretaría de Turismo, pone en valor el trabajo artesanal y la pasión de Evans, quien ha dedicado gran parte de su vida a reconstruir y mantener encendida la llama de los pioneros galeses. El Molino Nant Fach no es solo una estructura; es un museo vivo que permite a los visitantes comprender el proceso del trigo y el trabajo que dio origen y nombre al "Pueblo del Molino".

 

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, fue la encargada de destacar la magnitud de su labor: “El trabajo de Mervyn Evans trasciende lo personal: es un legado para todo el pueblo. Gracias a su esfuerzo y compromiso, el Molino se convirtió en un símbolo de nuestra identidad y en un motivo de orgullo para quienes vivimos y amamos Trevelin”.

 

Un faro para el turismo y la cultura

 

Desde su inauguración, Nant Fach se ha consolidado como un referente del patrimonio cultural local. Su valor reside en la creatividad y la perseverancia de su creador, quien logró amalgamar historia, cultura y turismo en un espacio que hoy es visita obligada para quienes llegan a la cordillera.

 

Más allá del atractivo visual, las autoridades destacaron que el Molino cumple un rol educativo fundamental, inspirando a las nuevas generaciones a valorar sus raíces, el esfuerzo del trabajo manual y la importancia de preservar la memoria histórica para proyectar el futuro de la comunidad.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
2
 Los Cipreses: El corazón del turismo rural y la tradición en la cordillera
3
 Micaela Fernández: "La Escuela 24 es muy elegida por su jornada completa"
4
 El terrible final de un médico: hacía windsurf frente a su familia, lo atacó un tiburón y murió
5
 Taccetta: "Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente"
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -