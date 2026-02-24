Femicidio en Ezeiza: Quién era Malena Maidana y qué se sabe del brutal crimen

La joven de 26 años fue asesinada a puñaladas este domingo por la noche en el barrio La Unión, cuando caminaba por la calle. El ataque ocurrió cerca de las 21 y terminó con su vida tras múltiples heridas de arma blanca y un profundo corte en el cuello.

La víctima era estudiante de veterinaria, mamá de un nene de 3 años y emprendedora: tenía un negocio propio de lencería que promocionaba a través de redes sociales. Además, realizaba tareas de voluntariado en un merendero de la zona, donde colaboraba con la alimentación de unos 30 chicos. En el barrio la recuerdan como una joven solidaria y cercana. “Irradiaba amor”, aseguran vecinos y amigos.

Qué se sabe del femicidio de Malena Maidana

Según informaron fuentes de la investigación, la joven había salido a caminar cuando fue abordada por un hombre que la atacó por la espalda con un arma blanca. A partir de los gritos, vecinos llamaron al 911. Cuando la Policía llegó a la calle Manuel Andrada al 100, encontró el cuerpo tendido boca abajo, con heridas en la espalda, la nuca y un corte profundo en el cuello que le provocó la muerte.

Mientras se preservaba la escena para las pericias, los investigadores ordenaron relevar las cámaras de seguridad de la zona. En ese análisis surgieron dos registros: en uno se observa a la víctima segundos antes del ataque y en otro se escuchan sus gritos desesperados mientras era apuñalada. En esas imágenes también se identificó a un hombre que corría cerca del lugar del crimen.

Detuvieron a un sospechoso

Durante la madrugada del lunes, personal de la SubDDI Ezeiza y de la DDI Lomas de Zamora realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre Juan Bautista Alberdi al 100, a pocas cuadras de donde ocurrió el hecho. Allí fue detenido Nahuel Lau de Hoz, de 22 años, señalado como el presunto autor del femicidio.

En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que el sospechoso habría utilizado durante el ataque, entre ellas zapatillas con manchas de sangre, y varios cuchillos, uno de los cuales sería el arma homicida. La investigación continúa para determinar las circunstancias del crimen y si existía algún vínculo previo entre el acusado y la víctima.

Marcha de silencio y reclamo de justicia

Vecinos, amigos y familiares despedirán a Malena este martes en un acto fúnebre. Por la tarde, a las 19:30, convocaron a una marcha de silencio que partirá desde la Plaza Manuel Belgrano y culminará en la esquina de Firpo y Ruta 205, pasando por el lugar donde fue hallado su cuerpo.

En la convocatoria pidieron asistir con velas o carteles y remarcaron el reclamo urgente de justicia y mayor seguridad. La comunidad de Ezeiza exige más presencia policial y la instalación de cámaras de monitoreo para prevenir nuevos hechos de violencia.

