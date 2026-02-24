10°
21° °
Esquel, Argentina
Martes 24 de Febrero de 2026
24 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Taccetta: "Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente"

Matías Taccetta confirmó su intención de candidatearse en un nuevo mandato como intendente para el 2027. 
Por Redacción Red43

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció en diálogo con la prensa que se prepara para una posible reelección en 2027 y defendió la necesidad de dar continuidad a su proyecto de gestión.

 

En sus declaraciones, remarcó el rol del Municipio en el desarrollo urbano. “El Municipio tiene que invertir y acompañar a la ciudad en su crecimiento”, afirmó.

 

Al ser consultado sobre una eventual nueva candidatura, Taccetta expresó: “Todos los que estamos en política pensamos en trabajar para la gente. Cuando uno tiene un plan y un equipo para llevar adelante el plan de gestión y de ciudad, 4 años quedan cortos”.

 

En esa línea, confirmó su intención de competir nuevamente por el Ejecutivo municipal: “Vamos a prepararnos para la próxima candidatura. Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente”.

 

De esta manera, el actual mandatario local dejó planteado su objetivo de buscar un nuevo mandato al frente del municipio.

 

 

R.G.

 

 

 

