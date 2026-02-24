Taccetta: "Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció en diálogo con la prensa que se prepara para una posible reelección en 2027 y defendió la necesidad de dar continuidad a su proyecto de gestión.

En sus declaraciones, remarcó el rol del Municipio en el desarrollo urbano. “El Municipio tiene que invertir y acompañar a la ciudad en su crecimiento”, afirmó.

Al ser consultado sobre una eventual nueva candidatura, Taccetta expresó: “Todos los que estamos en política pensamos en trabajar para la gente. Cuando uno tiene un plan y un equipo para llevar adelante el plan de gestión y de ciudad, 4 años quedan cortos”.

En esa línea, confirmó su intención de competir nuevamente por el Ejecutivo municipal: “Vamos a prepararnos para la próxima candidatura. Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente”.

De esta manera, el actual mandatario local dejó planteado su objetivo de buscar un nuevo mandato al frente del municipio.

R.G.