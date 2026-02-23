15°
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Los Cipreses: El corazón del turismo rural y la tradición en la cordillera

Trevelin apuesta a visibilizar la riqueza de sus parajes. En Los Cipreses, el Centro de Informes orienta a los visitantes hacia experiencias de piscicultura, museos e historia, consolidando un destino sostenible en plena cordillera.
En el marco de un plan de acompañamiento territorial, la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, encabezó una recorrida por el Centro de Informes del paraje Los Cipreses. La visita tuvo como objetivo fortalecer la promoción de este sector estratégico del ejido municipal, clave para el desarrollo del turismo sostenible.

 

Un referente del turismo rural comunitario

 

Ubicado estratégicamente sobre la Ruta Nacional Nº 259, Los Cipreses no es solo un punto de paso, sino un destino en sí mismo. Su propuesta se basa en una identidad productiva profundamente arraigada, donde el visitante puede entrar en contacto directo con la cultura de sus pobladores y el entorno cordillerano.

 

¿Qué descubrir en Los Cipreses?

El paraje despliega un abanico de actividades que integran la naturaleza con el trabajo de la tierra:

 

Producción y Gastronomía: Viñedos, piscicultura y propuestas gastronómicas con identidad propia.

 

Aventura y Paisaje: Cabalgatas, senderos para caminatas y excelentes puntos para la pesca deportiva.

 

Cultura y Tradición: Museos locales, artesanías y chacras productivas que reflejan el arraigo de la comunidad.

 

Hospedaje: Opciones de alojamiento rural para quienes buscan desconexión total.

 

El rol del Centro de Informes

 

Durante la visita, Figueroa y las informantes turísticas destacaron la labor del Centro de Informes local. Este espacio es fundamental para orientar al turista y garantizar una distribución equitativa de los visitantes entre los distintos emprendimientos del paraje, promoviendo un modelo de turismo distribuido y respetuoso con el medio ambiente.

 

"Desde la Secretaría continuamos trabajando para visibilizar la riqueza y diversidad de cada paraje, fortaleciendo la identidad de Trevelin como un destino que combina paisaje, producción e historias auténticas durante todo el año", señalaron desde el área.




