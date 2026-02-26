Clima en Esquel: se espera una jornada agradable con una máxima de 24°C

Esquel amaneció este jueves con condiciones climáticas estables y un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde.

El pronóstico para hoy anticipa un día con nubosidad variable, sin probabilidades de lluvia y ráfagas moderadas desde el sector oeste. Ideal para actividades al aire libre, aunque con el viento característico de la región.

​El detalle del día

​Mañana: La jornada comenzó con una mínima de 7°C. Durante las primeras horas, el termómetro marcará unos 12°C con un cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el Oeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

​Tarde: Será el momento más cálido del día, alcanzando la máxima de 24°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento se intensificará levemente, con velocidades constantes de entre 23 y 31 km/h.

​Noche: Para el cierre del jueves, la temperatura descenderá hasta los 18°C. Se mantendrá la nubosidad y el viento del Oeste continuará presente con la misma intensidad que en la tarde.