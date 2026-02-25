Esquel brilló con sus representantes en el tradicional desfile de aniversario

El tradicional desfile de aniversario de la ciudad de Esquel, tuvo su edición 2026 conmemorando el 120° aniversario de la ciudad.

Convocado en la intersección de avenida Ameghino y Mitre, junto a la plaza San Martín, el acto estuvo encabezado por el intendente Matías Taccetta y el vicegobernador Gustavo Menna, además de distintas autoridades que desfilaron y fueron reconocidas en sus áreas.

Referentes del deporte y la salud, así como escuelas, instituciones culturales de danza y colectividades, brigadistas y políticos de distintas generaciones, fueron puestos en valor por el equipo que lidera el intendente Matías Taccetta.

La actividad transcurrió durante todo el mediodía y es parte de los festejos que tuvieron en la medianoche de ayer la edición del Telebingo con música en vivo en el Gimnasio Municipal, y continúan esta tarde con la inauguración de los juegos en la Plaza del Cielo.

SL