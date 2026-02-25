25°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
25 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel brilló con sus representantes en el tradicional desfile de aniversario

Autoridades reconocieron la labor de distintos espacios que hacen a la vida en la ciudad, durante el mediodía de hoy 25 de febrero. Las imagenes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El tradicional desfile de aniversario de la ciudad de Esquel, tuvo su edición 2026 conmemorando el 120° aniversario de la ciudad.

 

Convocado en la intersección de avenida Ameghino y Mitre, junto a la plaza San Martín, el acto estuvo encabezado por el intendente Matías Taccetta y el vicegobernador Gustavo Menna, además de distintas autoridades que desfilaron y fueron reconocidas en sus áreas.

 

Referentes del deporte y la salud, así como escuelas, instituciones culturales de danza y colectividades, brigadistas y políticos de distintas generaciones, fueron puestos en valor por el equipo que lidera el intendente Matías Taccetta.

 

La actividad transcurrió durante todo el mediodía y es parte de los festejos que tuvieron en la medianoche de ayer la edición del Telebingo con música en vivo en el Gimnasio Municipal, y continúan esta tarde con la inauguración de los juegos en la Plaza del Cielo.

 

SL

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Aniversario multitudinario: Esquel celebró sus 120 años
2
 Indignante: Fueron al mirador más visitado y dejaron marcas que generan repudio
3
 En imágenes: así fue la noche aniversario de Esquel
4
 Tierra del Fuego: 140 familias en la calle por el freno de la industria metalúrgica
5
 El Telebingo Chubutense premió a varios vecinos de Esquel
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
3
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -