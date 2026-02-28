21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 28 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Deportescirculo de ajedrez de esquel
28 de Febrero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Ilan Schnaider y Salvador Alonso, pacto de no agresión y todo se define mañana

Ambos habían terminado cansados en la cuarta ronda. En la quinta fue tabla en diez movidas
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El ajedrez es estrategia. El ajedrez es cuidar la mente y sobre todo mantener las energías para la parte más importante del torneo que será mañana. En la mesa uno podemos decir que hubo un pacto de no agresión. La partida entre Ilan Schnaider y Salvador Alonso terminó en tablas, en apenas diez movidas.

 

Obvio que sí todo se definía hoy, podían estar jugando hasta la madrugada. Pero en verdad no valía la pena gastar nafta en plena bajada.

 

Los dos tienen 4 ½ y dependerá como terminan las partidas de hoy para saber sus rivales de mañana, cuya penúltima ronda arrancará a las 9 de la mañana.

 

No valía la pena tirar todas las municiones hoy. Se entendía la tabla anticipada. Apenas hicieron la apertura, desplegaron caballos, alfiles y le dio tiempo a Alonso para el enroque corto. Nada más que eso. Tablas y a descansar.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Espectáculo en el cielo: Seis planetas se alinean este sábado y podrán verse desde Esquel
2
 Formación en Derecho Penal: la UNPSJB abre las inscripciones
3
 Incendios en Villa Futalaufquen: continúan las tareas de contención con apoyo aéreo
4
 Pronóstico Esquel: Sábado de lluvias y ráfagas de viento muy fuertes
5
 La Cooperativa del HZE donó 2 microscopios y una computadora para el Servicio de Anatomía Patológica.
1
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
2
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
3
 Samir Said: historia de esfuerzo y compromiso con Esquel
4
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
5
 Provincia entregó un ecógrafo de última generación al Hospital de Camarones
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -