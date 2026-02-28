Ilan Schnaider y Salvador Alonso, pacto de no agresión y todo se define mañana

El ajedrez es estrategia. El ajedrez es cuidar la mente y sobre todo mantener las energías para la parte más importante del torneo que será mañana. En la mesa uno podemos decir que hubo un pacto de no agresión. La partida entre Ilan Schnaider y Salvador Alonso terminó en tablas, en apenas diez movidas.

Obvio que sí todo se definía hoy, podían estar jugando hasta la madrugada. Pero en verdad no valía la pena gastar nafta en plena bajada.

Los dos tienen 4 ½ y dependerá como terminan las partidas de hoy para saber sus rivales de mañana, cuya penúltima ronda arrancará a las 9 de la mañana.

No valía la pena tirar todas las municiones hoy. Se entendía la tabla anticipada. Apenas hicieron la apertura, desplegaron caballos, alfiles y le dio tiempo a Alonso para el enroque corto. Nada más que eso. Tablas y a descansar.