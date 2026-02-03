18°
Martes 03 de Febrero de 2026
Reforma laboral y otros proyectos en debate

En sesiones extraordinarias, el oficialismo busca avanzar con la reforma laboral, cambios en la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–UE y la Ley Penal Juvenil antes del 1° de marzo.
Por Redacción Red43

Con las sesiones extraordinarias en marcha, el Gobierno nacional afronta días decisivos para ordenar su estrategia legislativa y avanzar con los proyectos prioritarios definidos por el presidente Javier Milei. La reforma laboral aparece como el primer objetivo, aunque también figuran en agenda el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, las modificaciones a la Ley de Glaciares y la Ley Penal Juvenil.

 

La mesa política volverá a reunirse este miércoles en Casa Rosada para ajustar el calendario parlamentario y cerrar apoyos. El encuentro será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la supervisión de Karina Milei, y contará con la participación de Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y asesores del Ejecutivo.

 

La intención oficial es que la reforma laboral comience a tratarse el 11 de febrero en el Senado. Desde La Libertad Avanza aseguran contar con un piso de votos, aunque reconocen que el capítulo referido al Impuesto a las Ganancias para sociedades genera resistencia en las provincias. En ese escenario, Santilli continúa negociando con gobernadores para sostener los respaldos.

 

En paralelo, el Gobierno se muestra optimista respecto a los cambios en la Ley de Glaciares y al tratamiento del acuerdo Mercosur–Unión Europea. En cuanto a la Ley Penal Juvenil, el Ejecutivo apunta a instalar el debate y no descarta modificaciones, especialmente en la edad de imputabilidad, con la expectativa de lograr media sanción en Diputados.

 

 

R.G.

 

