Reforma laboral y otros proyectos en debate

Con las sesiones extraordinarias en marcha, el Gobierno nacional afronta días decisivos para ordenar su estrategia legislativa y avanzar con los proyectos prioritarios definidos por el presidente Javier Milei. La reforma laboral aparece como el primer objetivo, aunque también figuran en agenda el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, las modificaciones a la Ley de Glaciares y la Ley Penal Juvenil.

La mesa política volverá a reunirse este miércoles en Casa Rosada para ajustar el calendario parlamentario y cerrar apoyos. El encuentro será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la supervisión de Karina Milei, y contará con la participación de Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y asesores del Ejecutivo.

La intención oficial es que la reforma laboral comience a tratarse el 11 de febrero en el Senado. Desde La Libertad Avanza aseguran contar con un piso de votos, aunque reconocen que el capítulo referido al Impuesto a las Ganancias para sociedades genera resistencia en las provincias. En ese escenario, Santilli continúa negociando con gobernadores para sostener los respaldos.

En paralelo, el Gobierno se muestra optimista respecto a los cambios en la Ley de Glaciares y al tratamiento del acuerdo Mercosur–Unión Europea. En cuanto a la Ley Penal Juvenil, el Ejecutivo apunta a instalar el debate y no descarta modificaciones, especialmente en la edad de imputabilidad, con la expectativa de lograr media sanción en Diputados.

