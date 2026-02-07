22°
28°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 07 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Deportespowerliftingvictor amorettigimnasio vive
07 de Febrero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

El Gimnasio Vive postergó el Torneo de Powerlifting

Estaba programado para el domingo 5 de abril. La idea era “no chocar” con el torneo que se hará en Trevelin una semana más tarde
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Fue muy sensato de su parte. No vale la pena organizar dos torneos tan pegados en el tiempo sobre una actividad que va sumando adeptos pero que aún no es un deporte masivo.

 

Víctor Amoretti, responsable del Gimnasio Vive, informó en las últimas horas la postergación (sin fecha cierta) del Torneo Clasificatorio al Nacional de Powerlifting que estaba programado para el domingo 5 de abril.

 

El motivo, más que valedero, era “no chocar” con el torneo que está organizando John Rowlands, en la localidad de Trevelin, torneo programado para el sábado 11 de abril. Es decir, con pocos días de descanso entre un torneo y otro si la idea de los deportistas era participar en ambos certámenes.

 

 

“En este deporte tenemos que estar todos juntos y unidos, para poder aumentar la cantidad de gente”, destacó Amoretti a este medio.

 

“Si lo hacemos juntos, no les va alcanzar el tiempo al atleta para recuperarse si quiere estar en ambos torneos. Yo hable con John y le propuse que lo haga él y que nosotros lo haremos en otro momento. A partir de ahora, los que estaban por participar en nuestro torneo del 5 de abril, los invitaremos a que vayan a Trevelin una semana más tarde” señaló además.

 

Recordemos que el torneo, que se iba a realizar en el Gimnasio Vive, era Clasificatorio para el Nacional de Powerlifting de la APL.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Desarticulan intento de usurpación y venta ilegal de tierras en el barrio Estación
2
 Tras una denuncia por robo, la Justicia inspeccionó miles de plantas de frutilla en una chacra en El Maitén
3
 Alerta en la Cordillera: un nuevo incendio avanza sobre la desembocadura del Tigre en el Lago Cholila
4
 "La temporada nos partió por la mitad": el drama de los prestadores turísticos tras los incendios en Los Alerces
5
 Américo Sáez
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
3
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -