El Gimnasio Vive postergó el Torneo de Powerlifting

Fue muy sensato de su parte. No vale la pena organizar dos torneos tan pegados en el tiempo sobre una actividad que va sumando adeptos pero que aún no es un deporte masivo.

Víctor Amoretti, responsable del Gimnasio Vive, informó en las últimas horas la postergación (sin fecha cierta) del Torneo Clasificatorio al Nacional de Powerlifting que estaba programado para el domingo 5 de abril.

El motivo, más que valedero, era “no chocar” con el torneo que está organizando John Rowlands, en la localidad de Trevelin, torneo programado para el sábado 11 de abril. Es decir, con pocos días de descanso entre un torneo y otro si la idea de los deportistas era participar en ambos certámenes.

“En este deporte tenemos que estar todos juntos y unidos, para poder aumentar la cantidad de gente”, destacó Amoretti a este medio.

“Si lo hacemos juntos, no les va alcanzar el tiempo al atleta para recuperarse si quiere estar en ambos torneos. Yo hable con John y le propuse que lo haga él y que nosotros lo haremos en otro momento. A partir de ahora, los que estaban por participar en nuestro torneo del 5 de abril, los invitaremos a que vayan a Trevelin una semana más tarde” señaló además.

Recordemos que el torneo, que se iba a realizar en el Gimnasio Vive, era Clasificatorio para el Nacional de Powerlifting de la APL.