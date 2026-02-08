Domingo con nubes y ráfagas: el pronóstico detallado para Esquel este 8 de febrero

La jornada de hoy domingo en la ciudad de Esquel comenzará con condiciones estables y un cielo mayormente despejado durante las primeras horas. A las 02:00 se espera una temperatura de 18°C, descendiendo hasta los 16°C hacia las 05:00 y las 08:00 de la mañana. Durante este inicio de día, los vientos serán leves del sector norte y noroeste, manteniéndose entre los 2 y 12 km/h, lo que propiciará una mañana soleada y tranquila para los vecinos.

Hacia el mediodía, el panorama comenzará a mostrar cambios con la aparición de nubes y claros. La temperatura ascenderá a los 23°C a las 11:00 y alcanzará su punto máximo de 28°C a las 14:00. En este periodo, el viento rotará hacia el oeste y suroeste, incrementando su intensidad con ráfagas que irán desde los 23 km/h hasta alcanzar los 46 km/h.



Es importante destacar que el índice de radiación UV será muy alto en esta franja horaria, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Durante la tarde y el cierre del domingo, la nubosidad irá en aumento, presentándose el cielo parcialmente nuboso hacia la noche. A las 17:00 la temperatura será de 25°C, bajando a 20°C a las 20:00 y finalizando el día con 15°C a las 23:00.



Lo más significativo de la tarde-noche serán las ráfagas de viento del sector oeste y noroeste, las cuales oscilarán entre los 41 km/h y los 58 km/h, marcando un cierre de jornada ventoso en toda la zona.

T.B