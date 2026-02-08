Calendario ANSES: Comienza el pago de haberes con aumento y bonos este lunes 9 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, pone en marcha este lunes 9 de febrero el cronograma de pagos para el segundo mes del año. La principal novedad de esta jornada es la implementación del aumento por movilidad del 2,85%, que alcanza a todas las prestaciones del organismo.

Además del incremento porcentual, el Gobierno ratificó el pago del bono extraordinario de 70 mil pesos para aquellos sectores con menores ingresos, con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo frente a la dinámica inflacionaria.

Cronograma de pagos para el lunes 9 de febrero

De acuerdo al calendario oficial, hoy lunes cobran los siguientes grupos según la terminación de su DNI:

Pensiones No Contributivas (PNC): Documentos terminados en 0 y 1 (incluye haber con aumento + bono de $70.000).

Jubilados y pensionados (mínimos): Documentos terminados en 0 (incluye haber con aumento + bono de $70.000).

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: Titulares con documentos terminados en 0 .

Asignaciones Familiares de PNC: Cobran todas las terminaciones de documento (el plazo se extiende hasta el 12 de marzo).



Canales de consulta disponibles

Para evitar confusiones y aglomeraciones en las entidades bancarias, ANSES recuerda que los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro de manera 100% digital:

Web Oficial: Ingresando a la sección "Calendario de pagos" en anses.gob.ar. Plataforma mi ANSES: Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la pestaña "Cobros". App mi ANSES: Disponible para celulares, consultando en la opción "Mis fechas de cobro". Atención Virtual: A través de la sección de "Consultas rápidas".

E.B.W.