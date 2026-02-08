26°
28°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 08 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ANSES
08 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Calendario ANSES: Comienza el pago de haberes con aumento y bonos este lunes 9 de febrero

Desde mañana lunes, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones percibirán sus haberes con un incremento del 2,85%. Quienes cobran la mínima recibirán además el bono de 70 mil pesos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, pone en marcha este lunes 9 de febrero el cronograma de pagos para el segundo mes del año. La principal novedad de esta jornada es la implementación del aumento por movilidad del 2,85%, que alcanza a todas las prestaciones del organismo.

 

Además del incremento porcentual, el Gobierno ratificó el pago del bono extraordinario de 70 mil pesos para aquellos sectores con menores ingresos, con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo frente a la dinámica inflacionaria.

 

 

Cronograma de pagos para el lunes 9 de febrero

De acuerdo al calendario oficial, hoy lunes cobran los siguientes grupos según la terminación de su DNI:

 

  • Pensiones No Contributivas (PNC): Documentos terminados en 0 y 1 (incluye haber con aumento + bono de $70.000).

     

  • Jubilados y pensionados (mínimos): Documentos terminados en 0 (incluye haber con aumento + bono de $70.000).

     

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: Titulares con documentos terminados en 0.

     

  • Asignaciones Familiares de PNC: Cobran todas las terminaciones de documento (el plazo se extiende hasta el 12 de marzo).

     

  •  

Canales de consulta disponibles

Para evitar confusiones y aglomeraciones en las entidades bancarias, ANSES recuerda que los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro de manera 100% digital:

 

  1. Web Oficial: Ingresando a la sección "Calendario de pagos" en anses.gob.ar.

     

  2. Plataforma mi ANSES: Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la pestaña "Cobros".

     

  3. App mi ANSES: Disponible para celulares, consultando en la opción "Mis fechas de cobro".

     

  4. Atención Virtual: A través de la sección de "Consultas rápidas".

     

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 El Maitén: intentó atacar con un facón a policías para evitar el secuestro de su auto
3
 Detección temprana: Esquel suma cámaras inteligentes para combatir focos ígneos
4
 Camping Los Maitenes: Domos, costa de lago, gastronomía y mas
5
 Independiente Deportivo tiene nuevo presidente
1
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
2
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
3
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
4
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
5
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -