La UNPSJB fortalece el trabajo en red en la Mesa Interpoderes de Esquel

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco reafirmó su compromiso con la articulación institucional al participar activamente en el primer encuentro del año de la Mesa Interpoderes en la ciudad de Esquel. La abogada María de las Nieves González, en su rol de delegada zonal, formó parte de este espacio estratégico de diálogo que busca optimizar los recursos y las respuestas del Estado ante las demandas sociales locales. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Centro Cultural Melipal y se consolidó como un punto de convergencia para diversos sectores que trabajan en el territorio.



Uno de los ejes centrales de la jornada fue el análisis y la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana. Esta herramienta técnica y administrativa está diseñada para mejorar la detección precoz de situaciones de vulnerabilidad, permitiendo que las instituciones intervengan de manera más ágil y coordinada. La presencia de la universidad en este debate aporta una perspectiva académica y técnica necesaria para fortalecer los protocolos de prevención y garantizar que las respuestas ante emergencias sociales sean efectivas y sostenidas en el tiempo.



Asimismo, la reunión sirvió para iniciar la planificación conjunta de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. Los integrantes de la mesa coincidieron en la necesidad de organizar una agenda para el próximo 8 de marzo que trascienda lo simbólico y se enfoque en la sensibilización comunitaria y el trabajo interinstitucional. Desde la delegación de la UNPSJB se subrayó que estos espacios de coordinación son vitales para impulsar acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de los habitantes de Esquel y la región.



La diversidad de actores presentes en la reunión enriqueció el debate, contando con la participación de representantes del Concejo Deliberante, la Dirección Municipal de Género, la Dirección de Educación y el Servicio de Protección de Derechos. También sumaron sus aportes integrantes de la Policía del Chubut y profesionales del ámbito judicial, conformando un abordaje integral para las problemáticas abordadas. La universidad destacó que el diálogo fluido entre estos referentes es el camino fundamental para construir políticas públicas sólidas y coherentes con la realidad local.

E.B.W.