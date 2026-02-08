Refuerzan el abastecimiento hídrico en Alto Río Percy para combatir incendios forestales

El municipio de Esquel, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Bosques de la Provincia del Chubut, ha puesto en marcha un operativo especial para fortalecer la capacidad de respuesta en la zona de Alto Río Percy. Esta área es considerada prioritaria debido a su historial de dificultades en el abastecimiento hídrico y su ubicación estratégica frente a posibles focos ígneos. Entre las acciones principales destaca la instalación y puesta en funcionamiento de tanques de reserva de agua de gran capacidad, diseñados para permitir una recarga rápida de las autobombas y los vehículos de primer ataque en caso de una emergencia forestal.

La iniciativa se financia a través de fondos provenientes de la Ley de Bosque Nativo y contempla también la mejora de la infraestructura hídrica existente mediante la captación de vertientes naturales cedidas por los propios habitantes de la zona. Estas tareas preventivas se complementan con la creación de fajas cortafuegos y el mantenimiento de caminos para facilitar el acceso de las cuadrillas de brigadistas. Los referentes vecinales han destacado la importancia de contar con estas reservas hídricas locales, ya que la sequía prolongada y el descenso de las napas freáticas representan un desafío constante para la seguridad del sector.

Además de la infraestructura física, el plan integral incluye un monitoreo constante del comportamiento del fuego en las zonas aledañas y una coordinación directa entre Protección Civil, la Dirección de Espacios Verdes y diversas carteras municipales. El objetivo central es reducir los riesgos de propagación hacia el ejido urbano y garantizar que los equipos de emergencia dispongan de los recursos necesarios en el lugar de los hechos, minimizando así los tiempos de reacción ante cualquier alerta por presencia de humo o llamas en el cordón forestal.

E.B.W.