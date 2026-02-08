Chubut tuvo una colorida agenda de fiestas populares y el inicio de los carnavales

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, acompañó el desarrollo de múltiples festividades que movilizaron a miles de personas en distintas localidades durante este segundo fin de semana de febrero. Estas celebraciones representan un pilar fundamental para el fortalecimiento de las tradiciones locales y funcionan como un motor vital para las economías regionales y el encuentro comunitario.

En Telsen, la XX Fiesta Provincial del Perro del Trabajo Rural ofreció un programa cargado de identidad campera. Las jornadas incluyeron ferias artesanales, jineteadas en diversas categorías y las esperadas competencias de perros ovejeros. El Gimnasio Municipal y la Plaza San Martín fueron los escenarios principales para bailes populares y espectáculos musicales que contaron con la participación de artistas como Agustín y su Teclado y Los Hermanos Flores, sumado a las tradicionales carreras del peludo que captaron la atención de los asistentes.

Simultáneamente, en Sierra Colorada, la comunidad de Trevelin celebró la quinta edición de la Fiesta de la Cultura, Tradición y Costumbres “Kintün Folil”. El evento destacó por sus concursos de pialada, maneada y encierro de terneros, además de los clásicos almuerzos criollos. La música tuvo un lugar central con el baile campero animado por el Grupo Juventud, mientras que las exhibiciones de tropillas y las pruebas de riendas reafirmaron el valor de las costumbres ecuestres de la zona cordillerana.

La Fiesta Provincial del Calafate en Tecka también fue protagonista con una propuesta integral que unió el deporte y la música. La grilla contempló desde torneos de fútbol y ciclismo uniendo la localidad con Esquel, hasta una expo tunning y presentaciones de ballet. Los espectáculos infantiles y el bingo familiar completaron una agenda diseñada para todas las edades, cerrando con presentaciones de grupos musicales de renombre que coronaron las jornadas de celebración.

Por otro lado, El Maitén celebró por todo lo alto los 30 años de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor. Esta edición aniversario marcó un hito con el regreso del desfile de carrozas tras ocho años de ausencia, las cuales desfilaron junto a la emblemática formación de La Trochita. Con una cartelera de primer nivel que incluyó a Paquito Ocaño, El Indio Rojas y un cierre masivo a cargo de La K’onga, el evento se consolidó como uno de los más convocantes, sumando además paseos ferroviarios, ferias y actividades hípicas.

Finalmente, el color y la alegría de los Carnavales de Dolavon dieron inicio a su temporada en el Valle Inferior del Río Chubut. El Patio Cultural y el Corsódromo fueron los epicentros de una jornada inaugural que reunió a artistas como Mía Morejón, Juanjo del Prado y el Grupo Ñara. Esta primera noche de comparsas y danzas es el preludio de una festividad que continuará el próximo fin de semana, reafirmando el carácter festivo y la calidez que caracteriza a esta tradicional celebración dolavense.

