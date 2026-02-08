22°
Esquel, Argentina
Domingo 08 de Febrero de 2026
08 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Chubut sostiene el esquema de combate intenso en la Cordillera

Tras semanas de operatividad, más de 300 efectivos y siete aeronaves continúan el trabajo de contención y enfriamiento en los frentes de Puerto Patriada, Los Alerces y Lago Cholila.
Por Redacción Red43

Según el reporte oficial del Gobierno, el operativo provincial contra los incendios forestales en la Cordillera se mantiene plenamente activo, con un despliegue técnico que prioriza el control de los perímetros ante las condiciones climáticas adversas. En Puerto Patriada, el personal de las bases Epuyén y Lago Puelo se enfoca en la detección de puntos calientes y tareas de enfriamiento en sectores críticos como El Retamal y La Burrada. A pesar de que este foco se encuentra contenido, la vigilancia es constante para evitar reactivaciones por las ráfagas de viento registradas en las últimas jornadas.

 

En el Parque Nacional Los Alerces, el trabajo se concentra en un área afectada que ya supera las 16.000 hectáreas. Allí, más de 200 agentes de diversas provincias realizan aperturas de fajas cortafuego con maquinaria pesada y ataques directos en zonas de difícil acceso como Cerro Negro. El soporte aéreo, compuesto por aviones anfibios y helicópteros con helibalde, resulta fundamental para el traslado de personal y la liquidación de focos secundarios en terrenos donde la movilidad terrestre es limitada.

 

En paralelo, las brigadas combaten el incendio en la zona de Desembocadura El Tigre – Lago Cholila, donde el fuego permanece activo. Las maniobras se centran en el flanco derecho, utilizando herramientas manuales y equipos de agua para consolidar las líneas de defensa. Con el incendio de Esquel ya extinguido, el Gobierno Provincial sostiene el monitoreo permanente y la logística necesaria para asegurar la continuidad de los recursos en los frentes que aún presentan actividad.

 

 

 

 

E.B.W.

 

