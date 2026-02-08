Continúa el fuerte despliegue aéreo en el combate al incendio en Parque Nacional Los Alerces

El combate contra el incendio en el Parque Nacional Los Alerces y su zona de jurisdicción provincial alcanzó un hito logístico ayer sábado con el mayor operativo de traslado aéreo registrado hasta la fecha en el área protegida. Un total de cinco helicópteros fueron destinados exclusivamente a movilizar 90 brigadistas con su equipamiento hacia sectores de extrema complejidad técnica y difícil acceso, tales como Lago Hito, Laguna Froilán y las nacientes del arroyo Centinela. Esta maniobra busca consolidar líneas de defensa en puntos estratégicos aprovechando las ventanas de buena visibilidad, antes del marcado ascenso de temperatura que se prevé para la región con máximas de 29°C y vientos intensos.

En paralelo, el personal de línea continúa su labor en los sectores de Villa Lago Rivadavia, donde el reporte nocturno confirmó el trabajo de 214 agentes operativos y una flota de 58 camionetas y 8 autobombas. Mientras en la zona de Vaca Muerta y Matuka se realizaron tareas de enfriamiento de puntos calientes y apertura de fajas con maquinaria pesada, en el Cerro Negro las brigadas debieron intervenir manualmente sobre focos secundarios. A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades recordaron que los servicios turísticos en el eje Puerto Limonao - Bahía Rosales continúan funcionando, aunque se mantiene el tránsito restringido en la Ruta 71 y el uso náutico limitado en el Lago Futalaufquen para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

E.B.W.