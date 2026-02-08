26°
28°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 08 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendios en PNLAIncendio en PNLACombate al Fuego
08 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Continúa el fuerte despliegue aéreo en el combate al incendio en Parque Nacional Los Alerces

Según el reporte oficial y con más de 15.000 hectáreas afectadas, el operativo conjunto entre Provincia y Nación suma refuerzos y prioriza el traslado de brigadistas a sectores remotos ante condiciones climáticas críticas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El combate contra el incendio en el Parque Nacional Los Alerces y su zona de jurisdicción provincial alcanzó un hito logístico ayer sábado con el mayor operativo de traslado aéreo registrado hasta la fecha en el área protegida. Un total de cinco helicópteros fueron destinados exclusivamente a movilizar 90 brigadistas con su equipamiento hacia sectores de extrema complejidad técnica y difícil acceso, tales como Lago Hito, Laguna Froilán y las nacientes del arroyo Centinela. Esta maniobra busca consolidar líneas de defensa en puntos estratégicos aprovechando las ventanas de buena visibilidad, antes del marcado ascenso de temperatura que se prevé para la región con máximas de 29°C y vientos intensos.

 

En paralelo, el personal de línea continúa su labor en los sectores de Villa Lago Rivadavia, donde el reporte nocturno confirmó el trabajo de 214 agentes operativos y una flota de 58 camionetas y 8 autobombas. Mientras en la zona de Vaca Muerta y Matuka se realizaron tareas de enfriamiento de puntos calientes y apertura de fajas con maquinaria pesada, en el Cerro Negro las brigadas debieron intervenir manualmente sobre focos secundarios. A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades recordaron que los servicios turísticos en el eje Puerto Limonao - Bahía Rosales continúan funcionando, aunque se mantiene el tránsito restringido en la Ruta 71 y el uso náutico limitado en el Lago Futalaufquen para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 El Maitén: intentó atacar con un facón a policías para evitar el secuestro de su auto
3
 Detección temprana: Esquel suma cámaras inteligentes para combatir focos ígneos
4
 Camping Los Maitenes: Domos, costa de lago, gastronomía y mas
5
 Independiente Deportivo tiene nuevo presidente
1
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
2
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
3
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
4
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
5
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -