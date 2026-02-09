La Policía del Chubut detuvo a cuatro personas por el robo agravado a un local comercial de Trelew

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía del Chubut, intervino de manera rápida y efectiva ante un hecho de robo agravado ocurrido en un local comercial de la ciudad de Trelew.

El procedimiento se inició a partir de un llamado recibido en el Centro de Monitoreo, donde un vecino alertó sobre ruidos sospechosos provenientes del techo del comercio y la presunta huida de varios sujetos a bordo de un vehículo de color gris.

Persecución y detenidos

Personal policial de la Comisaría Seccional Primera de Trelew arribó al lugar y en las inmediaciones detectó un vehículo con las características descriptas que circulaba a alta velocidad y con las luces apagadas. Al intentar identificarlo se inició una persecución que finalizó en la intersección de las calles José Hernández y Moreno, donde el rodado detuvo su marcha.

Del vehículo descendieron tres personas que intentaron darse a la fuga a pie, siendo aprehendidas a corta distancia. Durante el procedimiento, una de ellas se descartó de una mochila que contenía dinero en efectivo. Asimismo, se constató que una de las personas aprehendidas portaba elementos destinados a ocultar su identidad.

En forma paralela, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, que prestaban apoyo al operativo, detectaron otro vehículo de similares características que adoptó una actitud evasiva ante la presencia policial. Tras una breve persecución, el rodado fue interceptado en el sector oeste de la ciudad, procediendo a la aprehensión de una cuarta persona.

Durante las intervenciones se secuestraron dos vehículos, herramientas de mano, equipos de comunicación, prendas de vestir y mochilas, elementos presuntamente vinculados al hecho investigado.

En el interior del local se constató la existencia de dos boquetes, uno en el sector de cajas y otro en el depósito. El responsable del comercio confirmó el faltante de dinero en moneda nacional y extranjera, sustraído desde una caja fuerte.

Se dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal, quedando las personas aprehendidas a disposición de la Justicia y avanzando con las actuaciones judiciales correspondientes.

R.G.