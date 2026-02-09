Dos patadas en la cabeza para un brutal asesinato a la salida de un boliche

Un brutal crimen se registró el fin de semana, cuando a la salida de un boliche atacaron y asesinaron a un hombre a golpes. Las imágenes que se conocieron generaron gran conmoción por la violencia desmedida del ataque. En las últimas horas se conocieron detalles sobre la autopsia preliminar.

Lucas Nahuel Larroque tenía 30 años, estuvo internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo tras la brutal golpiza y su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas.

Todo ocurrió en un boliche de Mar del Plata, allí el hombre recibió dos patadas en la cabeza que le provocaron la muerte. Larroque ingresó al hospital con un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria.

El momento de la golpiza fue filmado por testigos y muestra cuando el hombre, que está tirado en el piso y totalmente inconsciente, recibe una patada en la cabeza por parte del acusado.

Tras la brutal agresión, personal de la comisaría octava detuvo a un joven de 18 años, acusado de ser el autor del homicidio, y a una mujer de 24 que intentó impedir el accionar policial.

En las últimas horas, los investigadores revelaron el informe preliminar de autopsia realizado por personal de Policía Científica. Según indicaron al medio 0223, se determinó que el hombre sufrió un paro cardíaco producto de los graves traumatismos en el cráneo, que derivaron en una hemorragia intracraneal.

De acuerdo a fuentes policiales, todo comenzó a partir de una discusión entre jóvenes, porque Larroque intentaba defender a la hija de su pareja y a su amiga a la salida de un boliche ubicado en Colectora entre 132 y 153. Así fue que el agresor le dio una trompada que lo tumbó, y estando en el piso, le pegó dos patadas en la cabeza.

Por el asesinato de Larroque hay dos detenidos: el joven de 18 años que le dio las patadas mortales, identificado como Lautaro Galván Vieytes, y una mujer de 24 que intentó impedir el accionar policial.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de Leandro Arévalo, titular de la UFI Nº7 de General Pueyrredón. El acusado fue trasladado a la Alcaidía Penitenciaria Nº44 de Batán, y la mujer arrestada fue alojada en la Unidad Penal Nº50, bajo la acusación de resistencia a la autoridad.

El fiscal Leandro Arévalo está a cargo de la investigación por el brutal crimen. Según precisó, la causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía. “La alevosía tiene la característica de matar cuando la víctima está indefensa. Cuando voy a dar muerte a alguien sabiendo que no se puede defender", dijo.

“Es aberrante. Lo que menos puede llegar a prever la persona que está tratando de levantarse es encontrarse con alguien que viene corriendo y lo golpea de lleno”, agregó.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, Larroque intentó defender a la hija de su pareja y a una amiga a la salida del boliche, ubicado en Batán. Se acercó para separar a un grupo de chicas que discutían, pero fue sorprendido por el acusado, identificado como Lautaro Galván Vieytes, de 18 años.

“Larroque llega hasta el lugar con la intención de separar a un grupo de chicas. Ahí es sorprendido por este sujeto, que lo golpea, lo alcanza a tumbar, lo vuelve a golpear en el piso, luego vuelve a terminar de liquidarlo. No le quitó la vida en el lugar, pero lo vuelve a agredir por segunda vez en el piso”, detalló.

Y aseguró que no hubo premeditación porque la víctima no formaba parte del grupo de la pelea inicial. “El autor de las dos patadas es el mismo. No hubo otro que agrediera a Larroque. Según los videos, se va a ir confirmando con más pruebas”, aclaró el fiscal.