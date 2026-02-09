Una dulcería sufrió un principio de incendio

El principio de incendio ocurrió durante la jornada del domingo en el Parque Industrial de Lago Puelo. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios fueron convocadas para colaborar en el escenario que se estaba desarrollando en reconocida dulcería "Cerro Radal" de la zona.

Según la información oficial, el aviso movilizó a los equipos de emergencia, que se dirigieron al lugar para controlar la situación.

Al arribar, los bomberos constataron que el foco ígneo ya se encontraba controlado, lo que permitió evitar la propagación del fuego y posibles daños mayores en el establecimiento y en las instalaciones cercanas.

O.P.