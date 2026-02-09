23°
26° 11°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 09 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina DulceríaLago PueloEl Radalincendio
09 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Una dulcería sufrió un principio de incendio

La rápida respuesta evitó que un principio de incendio en una dulcería del Parque Industrial generara consecuencias mayores.
Por Redacción Red43

El principio de incendio ocurrió durante la jornada del domingo en el Parque Industrial de Lago Puelo. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios fueron convocadas para colaborar en el escenario que se estaba desarrollando en reconocida dulcería "Cerro Radal" de la zona.

 

Según la información oficial, el aviso movilizó a los equipos de emergencia, que se dirigieron al lugar para controlar la situación.

 

 

Al arribar, los bomberos constataron que el foco ígneo ya se encontraba controlado, lo que permitió evitar la propagación del fuego y posibles daños mayores en el establecimiento y en las instalaciones cercanas.

 

 

O.P.

 

