El Himno sonó en Malvinas y emocionó al país

Un bandoneón, el viento y el silencio del paisaje bastaron para emocionar a miles. El músico bahiense Alejandro Pereyra compartió un video interpretando el Himno Nacional Argentino en las Islas Malvinas, en una versión instrumental emotiva y cargada de simbolismo.

La grabación, realizada al aire libre pero con mucho respeto, generó una fuerte repercusión en redes sociales. Pereyra se encuentra recorriendo la región junto a la cantante Fiorella Guidi, en una travesía artística que los llevó previamente a la Antártida y hoy continúa en las Islas.

El bandoneonista explicó que tocar el Himno en Malvinas implicó un compromiso emocional profundo y reconoció que la ausencia de símbolos argentinos en el territorio fue uno de los motores del gesto. “Intentamos llevarla nosotros”, expresó.

El homenaje fue recibido con mensajes de apoyo desde distintos lugares del país y del mundo, destacando la música como una forma de memoria, identidad y soberanía.

R.G.