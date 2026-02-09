16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 09 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
09 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Himno sonó en Malvinas y emocionó al país

El músico bahiense Alejandro Pereyra interpretó el Himno Nacional con su bandoneón en las Islas Malvinas. Un gesto íntimo y respetuoso que conmovió en redes y reavivó la memoria colectiva.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un bandoneón, el viento y el silencio del paisaje bastaron para emocionar a miles. El músico bahiense Alejandro Pereyra compartió un video interpretando el Himno Nacional Argentino en las Islas Malvinas, en una versión instrumental emotiva y cargada de simbolismo.

 

La grabación, realizada al aire libre pero con mucho respeto, generó una fuerte repercusión en redes sociales. Pereyra se encuentra recorriendo la región junto a la cantante Fiorella Guidi, en una travesía artística que los llevó previamente a la Antártida y hoy continúa en las Islas.

 

El bandoneonista explicó que tocar el Himno en Malvinas implicó un compromiso emocional profundo y reconoció que la ausencia de símbolos argentinos en el territorio fue uno de los motores del gesto. “Intentamos llevarla nosotros”, expresó.

 

El homenaje fue recibido con mensajes de apoyo desde distintos lugares del país y del mundo, destacando la música como una forma de memoria, identidad y soberanía.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla en Chubut: se descarga la lluvia en Esquel
2
 Entre lo humano y lo animal: qué hay detrás del fenómeno Therian
3
 Carla Bassani y John Lloyd se impusieron en la Esquel – Tecka
4
 La Plaza de Trevelin recupera su ritmo: el Blues y la solidaridad la llenaron de gente
5
 Violento accidente en Ruta 40 dejó personas atrapadas y hospitalizadas
1
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
2
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
3
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
4
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -