Trevelin apuesta a la excelencia en la atención: trabajo conjunto entre Turismo y el Museo Regional

La Secretaría de Turismo de Trevelin, bajo la conducción de Cintia Figueroa, inició un esquema de trabajo colaborativo junto a la coordinadora del Museo Regional, Laura Morón, destinado a optimizar la labor del personal de atención al público. Este encuentro permitió actualizar la base de datos sobre atractivos locales y prestadores de servicios, garantizando que quienes reciben al turista cuenten con información precisa y unificada sobre toda la oferta del destino y sus parajes cercanos.

La iniciativa no se limita a reuniones técnicas en oficina, sino que contempla un programa integral de salidas de campo. Estas recorridas territoriales permiten que los informantes reconozcan de primera mano los establecimientos y servicios, fortaleciendo el vínculo directo con el patrimonio natural y cultural que luego deben promocionar. Este enfoque práctico busca elevar los estándares de calidad en la atención, permitiendo que el visitante reciba una asesoría personalizada y fidedigna sobre la historia y la actualidad de la región.

El Museo Regional Trevelin, punto clave en este engranaje de difusión, mantiene sus puertas abiertas en la calle Molino Viejo 488 para recibir a residentes y viajeros. El espacio funciona de lunes a viernes en un amplio horario de 9 a 22 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados el ingreso se habilita de 16 a 22 horas. Para consultas adicionales, la institución dispone de la línea telefónica (02945) 480461 y cuenta con un esquema de tarifas diferenciadas que contempla descuentos para público nacional, jubilados, docentes y estudiantes.

E.B.W.