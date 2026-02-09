Los Alerces bajo fuego: 70 brigadistas llegan de refuerzo para combatir 16.000 hectáreas activas

La lucha contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces no da tregua y exige un esfuerzo logístico sin precedentes para sostener a quienes le ponen el cuerpo a las llamas. Este lunes, el cielo de Esquel fue protagonista del segundo recambio masivo de combatientes a través de una operación que movilizó aviones Boeing 737 y Fokker para trasladar a 70 brigadistas que, tras jornadas agotadoras, regresan a sus hogares para dar paso a un contingente fresco proveniente del norte y centro del país. Este relevo es vital para mantener la operatividad en un escenario crítico donde el incendio, originado por rayos en la zona del Brazo Sur del Lago Menéndez, ya ha afectado una superficie estimada de 16.000 hectáreas de bosque nativo.

La situación en el terreno se volvió aún más compleja en las últimas horas debido a la irrupción de un frente frío que, lejos de traer alivio, desató ráfagas de viento intensas que entorpecen la visibilidad por el denso humo y la formación de neblina. Actualmente, el despliegue cuenta con más de 200 personas trabajando codo a codo en sectores clave como Lago Hito y Laguna Froilán, reforzando las líneas de defensa para evitar reactivaciones peligrosas. El rugido de los motores en el aire es constante, con helicópteros y aviones hidrantes de la Agencia Federal de Emergencias y el Ejército Argentino realizando ataques directos sobre los focos que aún permanecen activos en el relieve montañoso.

Para quienes circulan por la región o viven en la zona, el mensaje de las autoridades es de máxima alerta ya que la Portada Norte permanece cerrada y el tránsito en la Ruta 71 está estrictamente restringido para dar prioridad absoluta a las unidades de emergencia. Incluso la actividad náutica recreativa en el Lago Futalaufquen se encuentra limitada durante gran parte del día para que los aviones cargadores puedan operar con seguridad en su lucha diaria contra el desastre ambiental. En este contexto, el apoyo de la comunidad, desde los Bomberos Voluntarios hasta los prestadores turísticos y la Escuela de Villa Futalaufquen, se ha vuelto el pilar fundamental para intentar frenar el avance del fuego.

E.B.W.