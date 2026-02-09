Mamíferos, aves, reptiles y anfibios: las especies que vivieron en la Patagonia hace 17 millones de años

La Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz, recibió a los investigadores Sergio Vizcaino y Susana Bargo, miembros de la división paleontológica vertebrados del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que devolvieron fósiles proporcionados por Patrimonio.

La paleontóloga María Palacios, asesora de la Dirección de Patrimonio Cultural, recibió las muestras y explicó que se realizó un estudio de la fauna completa en esta formación rocosa, donde los especímenes con forma más destacada fueron primates, además de una diversidad de otras formas parientes de los armadillos, gliptodontes, perezosos, aves y mamíferos.

El programa de investigación de largo plazo, llevó a investigar la fauna integral de la provincia de Santa Cruz, que vivió hace 17 millones de años en el territorio y permitió conocer 98 especies diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. “Intentamos reconstruir la forma de vida de todos los animales que pudimos registrar, y con eso interpretar como era la ecología de ese momento y estudiar las variaciones en esa composición”, resaltó Vizcaino, quien fue premiado el año pasado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN), por su trayectoria y novedosa línea de investigación de paleoecología en la Patagonia.

Lo que se sabe hoy del conjunto de la fauna es que hay formas parecidas y otras muy distintas a las actuales. La reconstrucción del paleoambiente mostró una alternancia de bosques y pastizales en un marco de temperaturas más elevadas que las de hoy en día y precipitaciones para esta zona que estaban por encima de los mil milímetros anuales.

“El proyecto inicial fue estudiar la paleobiología de los grupos de la fauna de Santa Cruz. Una vez obtenida la información de cómo vivían esas especies, qué comían, cómo se trasladaban, se puede reconstruir la paleoecología”, comentó Susana Bargo.

Tras la devolución de estas piezas, quedan artículos por publicar sobre la Formación Santa Cruz y su fauna, para tener un panorama más global de la cronología, en esta investigación que llevó 23 años. Según comentaron los investigadores, uno de los objetivos desde el inicio fue la recuperación del patrimonio y generar en la provincia una gran colección de esta fauna icónica para la paleontología.

“Hay mucho más que dinosaurios en la provincia, por lo que es muy importante este legado paleontológico que queda en la provincia”, concluyeron los científicos.

Fuente: LOA