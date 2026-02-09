Abren las inscripciones para el Plan Calor en José de San Martín

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de José de San Martín informa a la comunidad que ya se encuentra abierto el período de inscripción y actualización de datos para el Plan Calor. Este trámite es de carácter obligatorio para todos aquellos vecinos que deseen mantener el beneficio durante la próxima temporada, por lo que se solicita a los interesados acercarse a las oficinas correspondientes con la antelación necesaria.

Es fundamental cumplir con la entrega de la documentación requerida dentro de los plazos establecidos, ya que la fecha límite para completar el proceso ha sido fijada para el próximo 28 de febrero. Desde el área social se enfatiza que no se brindará la asistencia a quienes no hayan cumplido con la presentación de los legajos en tiempo y forma, sin excepciones.

Para formalizar la solicitud, el titular debe presentar la fotocopia del Documento Nacional de Identidad tanto de su persona como de la totalidad del grupo familiar conviviente. Asimismo, se solicita adjuntar el último recibo de sueldo o una declaración jurada de ingresos de todos los integrantes del hogar que sean mayores de 18 años, a fin de evaluar la situación socioeconómica de cada caso y garantizar que el recurso llegue a quienes más lo necesitan.

E.B.W.