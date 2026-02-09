El sable de San Martín ya se puede visitar gratis en el Regimiento de Granaderos

El símbolo material más poderoso de la emancipación sudamericana ha regresado a su hogar histórico. El sable corvo del General José de San Martín ya se encuentra en exposición en el Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo, donde recibió a más de 250 personas en su primera jornada de exhibición abierta, libre y gratuita.

Custodia histórica y seguridad

La pieza, que pesa casi un kilo y medio y mide 95 centímetros, fue entregada formalmente a los Granaderos tras los homenajes realizados en San Lorenzo, Santa Fe. Por disposición del Ejecutivo nacional, el sable dejó de ser una pieza estática de museo para quedar bajo el resguardo de la unidad de élite que el propio San Martín fundó en 1812.

Durante la entrega, el presidente Javier Milei destacó que el sable "no es un objeto histórico más, es probablemente el símbolo material más poderoso de la nación argentina", subrayando que su custodia militar busca fortalecer la protección de este emblema de libertad.

Guía para el visitante

Para quienes deseen contemplar el arma que acompañó a San Martín en las campañas de Chile y Perú, estos son los detalles del acceso:

-Lugar: Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

-Dirección: Avenida Luis María Campos 554, Palermo (CABA).

-Días: De miércoles a domingo y feriados.

-Horario: De 11:00 a 19:00 horas.

-Ingreso: Libre y gratuito, sin inscripción previa.

Un recorrido por la historia

La reliquia se exhibe en el Gran Hall de los Símbolos del cuartel porteño. Los visitantes pueden observar de cerca los detalles de la hoja que acompañó al Libertador en las batallas más decisivas del continente. La muestra se inauguró tras cumplirse un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo, la única contienda que San Martín libró en suelo argentino y que marcó el inicio de su gesta heroica.