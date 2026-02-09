16°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 09 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaEfemérides
09 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Día de la Pizza, un clásico sin fronteras

La jornada celebra a uno de los platos más populares del planeta, cuyo arte original fue reconocido por la Unesco y que en el país adoptó una identidad propia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este día se celebra a la pizza, una preparación nacida en Italia que trascendió fronteras y se transformó en una de las comidas más consumidas a nivel mundial. Su base de masa con levadura, combinada originalmente con queso y luego con tomate, dio lugar a múltiples variantes que hoy forman parte de la cultura gastronómica de numerosos países.

 

En 2017, la Unesco reconoció al arte del pizzaiuolo napolitano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La distinción no refiere al plato en sí, sino al saber hacer, las técnicas y la tradición cultural vinculadas a la elaboración de la pizza en Nápoles. La declaración fue impulsada por una petición internacional que reunió más de dos millones de firmas y contó con el respaldo del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

 

En la Argentina, la pizza ocupa un lugar central en la mesa y en la identidad culinaria. Si bien conviven numerosos estilos, la versión más representativa es la pizza de media masa, caracterizada por su base más gruesa y la abundancia de ingredientes. Este estilo surgió del encuentro entre los inmigrantes italianos y la diversidad de productos agrícolas del país, dando origen a una impronta local que hoy es parte del patrimonio gastronómico nacional.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla en Chubut: se descarga la lluvia en Esquel
2
 Entre lo humano y lo animal: qué hay detrás del fenómeno Therian
3
 Carla Bassani y John Lloyd se impusieron en la Esquel – Tecka
4
 La Plaza de Trevelin recupera su ritmo: el Blues y la solidaridad la llenaron de gente
5
 Violento accidente en Ruta 40 dejó personas atrapadas y hospitalizadas
1
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
2
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
3
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
4
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -