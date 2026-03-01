22°
Por Redacción Red43

PAMI y provincia trabajan por las residencias de larga estadía

El objetivo es ordenar, profesionalizar y jerarquizar el sistema de cuidados para personas mayores.  
El Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, en articulación con PAMI, avanzó en un trabajo conjunto que permitió dar respuesta a un reclamo histórico vinculado al funcionamiento y fortalecimiento de las residencias de larga estadía en Chubut.

 

 

Desde el año pasado se viene desarrollando una tarea minuciosa y sostenida, orientada a ordenar, profesionalizar y jerarquizar el sistema de cuidados para personas mayores. Este proceso implicó la puesta en marcha de equipos multidisciplinarios, la elaboración y actualización de planes institucionales, la revisión de protocolos y la consolidación de estándares de atención que garanticen calidad, dignidad y derechos para cada residente.

 

 

Al respecto la ministra de Desarrollo Humano Florencia Papaiani expresó que “hace años se intenta tener reconocimiento por las tareas desempeñadas en nuestras residencias de larga estadía. Nos lo hemos propuesto junto al gobernador Ignacio Torres, y estos resultados nos ponen muy contentos. Agradezco a Vanesa (Nievas) y a todo su equipo, que siempre tuvieron la mejor predisposición para saldar una deuda que era histórica”, expresó.

 

 

En ese marco, PAMI acompañará este proceso mediante el otorgamiento de un subsidio por afiliado, lo que permitirá fortalecer el sostenimiento económico de las instituciones, mejorar prestaciones y consolidar el esquema de cuidado integral.

 

 

Por su parte, Vanesa Nievas, Directora Ejecutiva de PAMI Chubut, sostuvo que “es un placer poder trabajar con la ministra y con todo su equipo. Después de muchos años se logró encaminar este proceso y otorgar un subsidio a cada uno de nuestros afiliados para mejorar la calidad de vida dentro de la residencia. Sabemos del compromiso y del trabajo que vienen realizando hace años, y entendemos que era necesario que PAMI pudiera colaborar activamente en algo tan importante para nuestros afiliados”.

 

 

Desde la cartera social remarcaron que este acuerdo no solo representa un respaldo financiero concreto, sino también el reconocimiento al trabajo técnico realizado durante el último año y al compromiso de los equipos que diariamente sostienen el cuidado de quienes más lo necesitan.

 

 

“Cuando el Estado provincial y los organismos nacionales trabajan en conjunto, los resultados llegan. Hoy podemos decir que dimos un paso concreto para garantizar mejores condiciones de alojamiento, atención y acompañamiento a nuestros adultos mayores”, concluyeron.

 

