Proyectarán el documental “Norita” por el Día de la Memoria

En el marco de las actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Municipalidad de El Hoyo invita a participar de la proyección del documental Norita, una película que recorre la vida y el legado de una de las referentes históricas de la lucha por los Derechos Humanos en Argentina.

La función se realizará el lunes 23 de marzo a las 20 horas en el Auditorio de Cultura de El Hoyo, con entrada libre y gratuita.

La actividad busca generar un espacio de memoria, reflexión y diálogo en torno a la historia reciente del país y a las luchas por verdad y justicia que impulsaron organismos de Derechos Humanos.

Conversatorio con referentes

Luego de la proyección del documental, se desarrollará un conversatorio con la participación de Nora Silva y Daniel Peretti, integrantes del Nodo Red por el Derecho a la Identidad de la Comarca Andina, vinculado al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

El espacio permitirá compartir experiencias, reflexiones y el trabajo que se realiza en la zona para promover el derecho a la identidad y mantener viva la memoria colectiva.

Presentación artística

La jornada también incluirá la presentación de una obra a cargo del artista Damián Berón, quien compartirá una intervención artística como parte de las actividades programadas para la conmemoración.

Una fecha para recordar

Cada Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se recuerda el 24 de marzo, invita a reflexionar sobre las consecuencias del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y a reafirmar el compromiso con la democracia y los Derechos Humanos.

La proyección del documental “Norita” en El Hoyo se suma a las actividades culturales y educativas que buscan mantener viva la memoria y promover el diálogo entre generaciones.

O.P.