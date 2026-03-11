El Desafío Los Alerces define su cronograma y modalidades para abril

En conferencia de prensa realizada en la Residencia Deportiva de la Municipalidad de Esquel, se presentó el evento deportivo Desafío Los Alerces, que se llevará a cabo el sábado 4 de abril, tras la reprogramación de su fecha original por la emergencia ígnea. Mauro Rivera, uno de los organizadores de la competencia, confirmó que la prueba cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Esquel, Parques Nacionales y Chubut Deportes. La competencia se divide en tres distancias de 1.500, 3.800 y 10.000 metros, que contemplan modalidades con y sin traje de neoprene. Sobre la relevancia técnica de los recorridos, Rivera destacó: "10K es una distancia oficial para aguas abiertas, de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, entonces hemos tenido en cuenta esta distancia". En esta categoría participará Mayte Puca, actual campeona mundial de la especialidad, junto a competidores de diversos puntos de la Patagonia y el país.

Nuevos formatos y visualización de la carrera

La organización ha implementado una modalidad de relevos por equipos para los 10 kilómetros, inspirada en la competencia internacional Capri-Nápoles. En este formato, los nadadores realizan los cambios desde una embarcación siguiendo un orden establecido, pero decidiendo de forma autónoma la duración de cada turno. Carlos "Charly" Moreno, también organizador, explicó que el objetivo es fomentar la interacción entre los deportistas. Moreno manifestó: "Esta modalidad apunta a socializar un poco este deporte, que por excelencia es un deporte individual". Además, el circuito lineal permitirá que el público siga el desarrollo de la prueba desde el camino, ya que el trazado se mantiene cerca de la ruta provincial.

Seguridad y logística operativa

El dispositivo de seguridad estará coordinado por Mariano Laudadio y contará con un equipo de cinco guardavidas distribuidos en embarcaciones y kayaks. El operativo incluye un sistema de comunicación interna y un servicio de ambulancia privada para traslados o emergencias. Laudadio informó que se dispondrá de botiquines y material de inmovilización gestionado a través del convenio entre el Parque Nacional y la Municipalidad de Esquel. Respecto a la preparación del área, el coordinador aseguró: "Van a estar todos los profesionales y todos los recursos para que esto sea una fiesta del deporte". Al finalizar la competencia, los participantes compartirán un almuerzo en la playa de la Villa Futalaufquen.

Logística y kit del nadador

Cada participante recibirá como parte de la acreditación una gorra de silicona, cuyo color servirá para identificar la distancia y modalidad de la que forma parte, además de una remera deportiva de secado rápido. La logística del evento contempla también la entrega de bebidas isotónicas para la hidratación durante la jornada. Respecto al cierre de la actividad, Mauro Rivera indicó: "Cuando cada uno termine de nadar, una vez que se coloque la medalla finisher, vamos a compartir entre todos un guiso de lentejas". El encuentro final tendrá lugar en la playa de la Villa Futalaufquen para todos los nadadores y colaboradores.

Recuperación del espacio público

Ariel Rodríguez, representante del Parque Nacional, resaltó la importancia de realizar este evento deportivo tras los recientes incendios en la zona norte. La iniciativa busca reactivar el uso público del área protegida y fortalecer el vínculo de la comunidad con el entorno natural. Rodríguez enfatizó el valor de la propuesta para la recuperación regional al declarar: "Es volver a poner en valor de alguna manera e invitar a toda la gente a que disfrute del parque". El funcionario también adelantó que se proyectan futuros eventos de características similares para continuar promoviendo el deporte y la conservación en el área.

