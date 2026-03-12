Pogliano: “El Bolsón tiene necesidades que no se pueden ignorar”

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, adelantó que el municipio espera iniciar en primavera la primera etapa de mejoras en la Avenida San Martín Sur, uno de los sectores más deteriorados de la ciudad. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de financiamiento nacional para obras consideradas estratégicas para el crecimiento urbano.

Las declaraciones se dieron en el marco de anuncios vinculados a infraestructura y planificación urbana, donde el jefe comunal repasó proyectos en marcha y otros que aún dependen de financiamiento externo.

Plan para mejorar la transitabilidad en Avenida San Martín

Según explicó Pogliano, el proyecto contempla una intervención inicial que incluirá bocacalles, cruces y cordones, además de tareas para ordenar el escurrimiento del agua. En una segunda etapa, se avanzaría con un reasfaltado más profundo.

El intendente aseguró que el objetivo es mejorar el tramo que va desde el sector conocido como La Virgen hasta El Paralelo, una zona que, según reconoció, presenta un deterioro importante.

La avenida San Martín Sur se transformó en los últimos años en un eje comercial creciente en la ciudad, por lo que la mejora de su transitabilidad aparece como una demanda recurrente de vecinos y comerciantes.

Obras en accesos y subidas de la ciudad

Pogliano también mencionó trabajos y proyectos para distintos accesos a la ciudad, entre ellos las subidas de Marqués, del Piltriquitrón y de Greda, consideradas vías importantes para conectar barrios en expansión como Loma del Medio y sectores turísticos.

En ese sentido, sostuvo que el municipio evalúa avanzar “de a poco y en la medida de los recursos” en obras de infraestructura que permitan mejorar la circulación y ordenar el crecimiento urbano hacia esas zonas.

Delegación municipal en Pampa de Mallín

Otro de los proyectos mencionados por el intendente es la apertura de una delegación municipal en Pampa de Mallín, que podría comenzar a funcionar en octubre con equipamiento básico.

El espacio permitiría gestionar trámites y coordinar servicios con organismos nacionales como ANSES y PAMI, además de cumplir un rol en el proceso de regularización de tierras en Pampa de Mallín, un reclamo histórico en la zona.

Obra pendiente de Loma del Medio

Entre los proyectos que siguen sin avances concretos, el intendente volvió a mencionar la obra de infraestructura para Loma del Medio, que contempla redes de agua y electricidad para unas 700 familias.

Según indicó, el municipio analiza una alternativa provisoria junto al Departamento Provincial de Aguas para abastecer agua a través de una cisterna, aunque reconoció que se trataría solo de una solución temporal. Mientras tanto, aseguró que continúan los reclamos al Gobierno nacional para que se reactive el proyecto original.

Críticas al recorte de fondos nacionales

En diálogo con la prensa, Pogliano también cuestionó la reducción de fondos y programas provenientes del Gobierno nacional. Señaló que los municipios tienen límites para sostener obras y servicios sin financiamiento externo. “Hay un límite en lo que puede hacer el municipio y en lo que pueden aportar los contribuyentes”, sostuvo.

En ese contexto, planteó que el Estado nacional debería retomar programas vinculados a infraestructura, educación y asistencia social, y reclamó mayor intervención de legisladores nacionales para gestionar recursos para la provincia.

Escenario de obras condicionadas

El jefe comunal sostuvo que el municipio continuará gestionando proyectos como el reasfaltado de la Avenida San Martín Sur, la finalización de la terminal de ómnibus y obras de urbanización en distintos barrios.

Sin embargo, dejó en claro que el ritmo de ejecución dependerá en gran medida de los recursos disponibles y de la posibilidad de reactivar financiamiento externo para iniciativas de mayor escala.

O.P.