Macabro: delincuentes robaron el vehículo de una funeraria que transportaba un ataúd con un cadáver

El insólito robo ocurrido en una casa velatoria de Berisso sumó un nuevo capítulo luego de que el propio dueño del sepelio confirmara que, al momento del hecho, la ambulancia sustraída por los delincuentes trasladaba el cuerpo de una persona fallecida.

La aclaración llegó de parte de Daniel Flammini, responsable de la funeraria Mariano Flammini, quien brindó detalles sobre lo ocurrido y despejó las versiones que habían circulado en las primeras horas tras el episodio.

Cabe recordar que, en un primer momento, desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Berisso habían informado a este medio que no había un cadáver y que se trataba de un coche fúnebre. Sin embargo, la propia casa velatoria desmintió esa versión y confirmó que se trataba de una ambulancia que trasladaba un cuerpo.

Según explicó Flammini, el hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del lunes, cuando una ambulancia contratada por la empresa trasladaba a una persona fallecida hacia la casa velatoria donde horas más tarde comenzaría el servicio.

De acuerdo con su testimonio, el conductor y el acompañante del vehículo descendieron unos instantes para abrir el portón del lugar e ingresar el ataúd a la sala. En ese momento, delincuentes aprovecharon la situación para subirse a la ambulancia y escapar con el vehículo.

El episodio generó un fuerte desconcierto entre los trabajadores del sepelio, que rápidamente le avisaron a Flammini. Mientras comenzaban a reunir la documentación necesaria para realizar la denuncia, la situación dio un giro inesperado.

Apenas unos 20 minutos después del robo, la ambulancia fue encontrada abandonada a pocas cuadras del lugar. Debido a la rápida aparición del vehículo y a que no presentaba daños, finalmente no se llegó a radicar una denuncia formal.

Flammini también salió al cruce de algunas versiones que circularon en redes sociales y entre vecinos, donde se hablaba de una supuesta broma entre empleados o de conflictos internos. El empresario descartó de plano esas hipótesis y las calificó directamente como un "delirio".

El responsable de la funeraria confirmó además que, cuando recuperaron la ambulancia, el cuerpo del fallecido seguía dentro del ataúd y no había sido alterado. "El cuerpo estaba bien", aseguró.

Por último, pidió abordar lo sucedido con sensibilidad y respeto, ya que detrás del episodio hay una familia atravesando un momento de duelo. En ese sentido, remarcó: "No solamente robaron una camioneta, esto afecta también a quienes tienen un dolor grande por el fallecimiento de un familiar".