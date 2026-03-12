Todos los detalles de la velada de box que llega a Esquel

El boxeo ya tiene programa confirmado para la velada en Esquel

Este viernes el boxeo amateur volverá a vivir una noche especial en el gimnasio municipal de Esquel, fiscalizado por la Comisión Municipal de Box de Esquel con el aval de la Federación Chubutense de la disciplina.

Con la organización de la Municipalidad de Esquel a través de la Subsecretaría de Deportes y el acompañamiento de Chubut Deportes; se confirmó el programa oficial de combates que se desarrollarán el próximo viernes 13 de marzo en el gimnasio municipal “León Camilo Catena” desde las 21 horas, con la participación de púgiles de distintos puntos de la región.



La velada contará con siete combates amateurs y tendrá como pelea estelar a la boxeadora local y ex campeona argentina de boxeo amateur Yuliana “Mily” González –que se presentará por primera vez en Esquel luego de 35 combates de visitante-, quien enfrentará a Nazarena “La Indomable” Roca, de Rawson, una de las mejores exponentes del país de la categoría. Ambas buscarán quedarse con el título de AMBAPA, en un duelo que promete ser uno de los grandes atractivos de la noche.



Además del combate principal, el festival incluirá seis peleas preliminares con la presencia de boxeadores de Esquel, San Carlos de Bariloche, El Bolsón y Trelew, lo que anticipa una jornada con fuerte participación regional y un nivel competitivo destacado.



Entre los cruces confirmados se encuentran:

• Hasta 56 kg: Jerónimo Mera (Esquel) vs Caleb Noé Cruz (El Bolsón)

• Hasta 69 kg: Matías Ríos Soto (Bariloche) vs Adrián Uriel Díaz (El Bolsón)

• Hasta 58 kg: Micaela “Polvorita” Gómez (Esquel) vs Sharon Milán (Trelew)

• Hasta 60 kg: Luis Torres (Esquel) vs Rodrigo Guajardo (El Bolsón)

• Hasta 69 kg: Marcos Llancaqueo (Esquel) vs Jonathan Casarosa (Trelew)

• Hasta 75 kg: Carlos Nahuelquir (Esquel) vs Tobías Henchoz (Esquel)



Los valores de las entradas se fijaron en 10 mil pesos el sector popular, 12 mil pesos la zona de plateas y de 16 mil pesos el Ring Side.

De esta manera, el gimnasio municipal volverá a ser escenario de una gran noche de boxeo, con representantes locales y regionales que buscarán lucirse ante el público de Esquel.