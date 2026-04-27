Adorni enfrenta un récord de preguntas en su primer informe ante Diputados

El informe de gestión de Manuel Adorni se llevará adelante este miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados, en lo que será su primera exposición como jefe de Gabinete. La sesión comenzará por la mañana y contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien acompañará al funcionario junto a otros integrantes del Ejecutivo.

El encuentro se da en un contexto de fuerte atención política, luego de semanas en las que Adorni quedó en el centro del debate por cuestionamientos vinculados a su patrimonio. Aun así, su presencia en el recinto responde a una obligación constitucional y no a una interpelación específica.

Cómo será la sesión en Diputados

Según lo acordado entre autoridades parlamentarias y funcionarios del Ejecutivo, la jornada se extenderá por unas seis horas. El esquema prevé una exposición inicial de aproximadamente una hora por parte del jefe de Gabinete, seguida por intervenciones de los legisladores.

Las preguntas se organizarán en bloques, de acuerdo al tamaño de las bancadas, comenzando por los espacios más pequeños y finalizando con el bloque mayoritario. Tras cada ronda, Adorni responderá de manera agrupada durante un tiempo limitado.

La sesión concluirá con un mensaje del oficialismo, a cargo del diputado Gabriel Bornoroni.

Un informe con miles de preguntas

El informe de gestión de Manuel Adorni incluirá también un documento escrito que será enviado al Congreso. Allí se responderán cerca de 2.000 preguntas formuladas por legisladores, que inicialmente superaban las 4.000.

Entre los temas que se anticipan en el recinto aparecen cuestiones vinculadas a la gestión del Gobierno, la situación económica y consultas sobre aspectos personales del funcionario, que ya fueron eje de debate en las últimas semanas.

Qué establece la Constitución

La presentación del jefe de Gabinete está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga a este funcionario a concurrir periódicamente al Congreso para informar sobre la marcha del gobierno.

Este mecanismo busca garantizar el control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, permitiendo a los legisladores acceder a información directa y formular preguntas.

El proceso se desarrolla en dos instancias: un informe escrito previo y una exposición oral en el recinto. En este caso, el volumen de consultas marca uno de los niveles más altos registrados en este tipo de presentaciones.

Contexto político y escenario abierto

Si bien el informe de gestión de Manuel Adorni no está vinculado formalmente a denuncias, la oposición adelantó que insistirá con planteos sobre su evolución patrimonial y otros episodios que generaron controversia.

En paralelo, el funcionario llega a esta instancia con un elemento a su favor: el archivo de una causa relacionada con un viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en un avión oficial, que había sido parte de la discusión pública.

Por lo que trascendió, Adorni mantendría una postura institucional durante la sesión, enfocándose en la gestión y evitando convertir el ámbito parlamentario en un espacio de defensa personal.

O.P.