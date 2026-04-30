Jacqueline Caminoa deja su banca en la Legislatura

La diputada provincial Jacqueline Caminoa anunció que presentará su renuncia a la banca legislativa que ocupa dentro del bloque oficialista Despierta Chubut, una decisión que, según explicó, responde exclusivamente a cuestiones personales y familiares.

La confirmación llegó a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde además buscó despejar versiones sobre un supuesto alejamiento político del gobernador Ignacio Torres. “Quiero aclarar que mi relación con el Gobernador está intacta. Lo seguiré acompañando desde el llano”, expresó.

Caminoa remarcó que su salida de la Legislatura no implica un distanciamiento del espacio político que integra ni del mandatario provincial, sino una decisión que venía analizando desde hace tiempo. En ese sentido, señaló que Torres fue el primero en conocer su determinación: “En diciembre fue el primero en conocer mi decisión y la entendió”.

La legisladora también reafirmó su respaldo al oficialismo y agradeció el acompañamiento recibido dentro del bloque parlamentario. “Apoyo a este proyecto y agradezco a cada diputado de mi bloque por el acompañamiento y afecto”, sostuvo.

Con su renuncia, se pondrá en marcha el proceso institucional para cubrir la vacante en la Legislatura provincial. Según trascendió, quien ocuparía ese lugar sería Liliana Giordano, quien debería prestar juramento para completar el mandato legislativo.

R.G.