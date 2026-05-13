Se presentó en Legislatura una investigación innovadora sobre “Contabilidad de Impactos”

Docentes y estudiantes de la UNPSJB presentaron en la Legislatura una investigación innovadora sobre “Contabilidad de Impactos”.



Fue este miércoles en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”, con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna. Se trata del proyecto de investigación “Hacia un Modelo Contable de Impactos: análisis teórico, normativo y empírico en el contexto argentino”, impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.



La Legislatura del Chubut fue sede este miércoles de una jornada de intercambio académico y capacitación institucional en la que docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB) presentaron un innovador proyecto de investigación sobre la denominada “Contabilidad de Impactos”.



La actividad estuvo encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, Alejandro Torres; Gabriel Gustavo Trucco, profesor de la cátedra Contabilidad II; y personal legislativo.

También participaron los integrantes de la Unidad Ejecutora del proyecto: la contadora María del Carmen Asensio; el contador Gustavo Sebastián González González; y un equipo conformado por estudiantes de la carrera de Contador Público: Leonardo Jorge Barzini, Micaela Guadalupe Mateo, Jeremías Agustín Andrés Jaramillo, Lisette Yanet Garnica Escalante y Lautaro Schissler.



La propuesta presentada tiene como finalidad analizar y desarrollar un marco conceptual y metodológico vinculado a la “Contabilidad de Impactos”, entendida como un sistema de información ampliado orientado a identificar, medir y comunicar los impactos sociales y ambientales generados por las organizaciones, complementando los modelos contables tradicionales.



Rol del sistema universitario argentino



Durante la apertura, el vicegobernador Gustavo Menna destacó la importancia del trabajo desarrollado por el equipo de investigación y remarcó el vínculo permanente entre la Legislatura y la UNPSJB.



En ese sentido, recordó que conoció el proyecto en el segundo Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (REDICEAC) Argentina 2026, realizado semanas atrás en el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio” (MEF) de Trelew.



“Nos pareció oportuno invitarlos a compartir este trabajo. Nosotros tenemos un vínculo muy cercano con la Universidad Nacional de la Patagonia ‘San Juan Bosco’ y siempre reivindicamos el rol del sistema universitario argentino en la generación de conocimiento y formación profesional”, expresó el vicegobernador.



Además subrayó el valor de la investigación universitaria y agradeció la participación del equipo académico: “Que los estudiantes y docentes trabajen en este tipo de investigación fortalece el rol de la universidad y también nos permite capacitarnos y enriquecer nuestra mirada desde el ámbito legislativo”.



Información útil para tomar decisiones



Por su parte, el director del proyecto y profesor de la cátedra Contabilidad II, Mg. Gabriel Gustavo Trucco, explicó que la propuesta busca avanzar hacia un modelo contable capaz de medir no solo impactos económicos, sino también sociales y ambientales generados por organizaciones públicas y privadas.



“El desafío es construir herramientas que permitan cuantificar métricas no financieras y transformarlas en información comparable y útil para la toma de decisiones”, señaló.



Asimismo resaltó el compromiso de los estudiantes que integran el proyecto y remarcó la importancia de reforzar la investigación en el ámbito contable argentino: “La universidad tiene como función central crear conocimiento, además de formar profesionales éticos y competentes. Por ello, este tipo de iniciativas permiten avanzar en áreas que todavía tienen escaso desarrollo en nuestro país”.



En el cierre de la exposición se generó un intercambio entre el personal legislativo y los integrantes del proyecto de investigación, quienes respondieron consultas y planteos vinculados a la aplicación de la “Contabilidad de Impactos”.



Allí se abordaron aspectos relacionados con la medición de variables sociales y ambientales, el uso de métricas no financieras y la posibilidad de incorporar estas herramientas en distintos ámbitos institucionales.