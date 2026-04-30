Chubut alcanzó las 42.600 vacunas antigripales aplicadas a los grupos priorizados

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que ya se aplicaron un total de 42.600 dosis de la vacuna antigripal a personas comprendidas dentro de los grupos priorizados en toda la provincia.

El dato refleja el avance de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2026”, que se puso en marcha el pasado mes de marzo, con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población.

Llegada de un nuevo lote de más de 13.000 vacunas

Asimismo, la Secretaría de Salud provincial confirmó que actualmente hay más de 5.000 dosis en stock disponibles y que este jueves llegará a Chubut un nuevo lote de 13.280 vacunas antigripales para adultos y adultos mayores, enviado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Una vez recepcionadas, las vacunas serán distribuidas a los vacunatorios que funcionan en las distintas localidades del territorio provincial, para continuar garantizando el acceso a la vacunación de las personas comprendidas dentro de los grupos priorizados.

Más allá de ello, la cartera sanitaria indicó que la provincia cuenta con disponibilidad de vacunas antigripales y que cuando el desarrollo de la campaña avanza más en unas localidades que en otras, el sistema de salud puede redistribuir dosis para cubrir cualquier faltante ocasional y natural que pueda registrarse en un determinado vacunatorio, debido a una mayor demanda recibida.

Grupos priorizados

La vacuna antigripal está destinada a los siguientes grupos priorizados: niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.

Semana de Vacunación en las Américas

Por otra parte, se destacó que los equipos de salud de Chubut desarrollaron actividades de vacunación ampliadas y en terreno en distintas localidades de la provincia, en el marco de la 24° Semana de Vacunación en las Américas (SVA), que se celebra del 25 de abril al 2 de mayo en toda la Región de las Américas, bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos”.

Esta campaña, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) junto con los países y territorios de la región, busca promover el acceso equitativo a las vacunas, especialmente en poblaciones con escaso acceso a servicios de salud, como comunidades indígenas, rurales, migrantes y zonas periféricas.

La propuesta internacional destaca que la vacunación es un derecho de todas las personas, cuyo beneficio impacta en particular mientras redunda a nivel comunitario.