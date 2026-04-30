Esta noche, Eduardo Paillacán lleva su repertorio de música patagónica a Fitzroya Pizzería.

El local ubicado en la esquina de calles Almafuerte y AP Justo, propone cena show de entrada gratuita y con promociones exclusivas, convirtiendo la propuesta cultural en un espacio integral para compartir en la ciudad.

Eduardo Paillacán es ya un referente de la música local, con varios discos en su haber desde los años 90´s, en conjuntos o en solitario, como también se consolidó su rol como musicalizador de La Trochita, cantando y contando la historia local en base a lo guardado en su música y en la lengua mapuche.

Pero en su dúo con Aylen, el mapa se amplia a la música y ritmos del continente, compartiendo como una peña intima de noches frías en la región.

SL