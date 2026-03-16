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Lunes 16 de Marzo de 2026
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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

¿Cuándo será la próxima jornada de castraciones gratuitas en El Bolsón?

Habrá turnos previos y la jornada se realizará en barrio Luján. La iniciativa busca fomentar el cuidado responsable de mascotas y el control de la población animal.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, anunció una nueva jornada de castraciones gratuitas destinada a perros y gatos, con el objetivo de promover el cuidado responsable de mascotas y continuar con el control de la población animal en la localidad.

 

La actividad se realizará el sábado 21 de marzo en el Centro Comunitario del Barrio Luján, donde se llevarán adelante las intervenciones veterinarias.

 

Cuándo se entregan los turnos

Desde el municipio informaron que los turnos deberán solicitarse previamente. La entrega se realizará el martes 17 de marzo a las 10 horas, también en el Centro Comunitario del Barrio Luján.

 

Se recomienda acercarse con anticipación, ya que los cupos suelen ser limitados y se asignan por orden de llegada.

 

 

Una herramienta para la salud animal

Desde el área de Medio Ambiente remarcaron que la castración es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de perros y gatos, además de contribuir al control de la reproducción.

 

Entre sus beneficios, permite: prevenir diversas enfermedades, reducir la reproducción no deseada, y favorecer una convivencia más responsable con los animales de compañía.

 

 

O.P.

 

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