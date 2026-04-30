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30 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Presentaron el Consejo de Adultos Mayores en El Bolsón y anunciaron actividades

El espacio ya tuvo cuatro reuniones y avanza con iniciativas vinculadas a salud, derechos y recreación. También convocaron a una jornada recreativa abierta en el gimnasio municipal este domingo.
Por Redacción Red43

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El Consejo de Adultos Mayores en El Bolsón fue presentado en conferencia de prensa este jueves en el Concejo Deliberante. El espacio, que reúne a distintas instituciones y organizaciones locales, informó que ya comenzó a trabajar en problemáticas del sector y anunció actividades abiertas para los próximos días.

 

Durante el encuentro, el concejal Lucas Castillo explicó que el Consejo ya mantuvo cuatro reuniones y que se encuentra en una etapa de organización y desarrollo de propuestas. Entre los primeros avances, se encuentran presentaciones formales ante organismos como PAMI y la elaboración de proyectos que serán elevados al ámbito legislativo local.

 

Espacio en funcionamiento con participación institucional

El concejal Castillo señaló que la prioridad fue comenzar a trabajar de manera concreta antes de completar la formalización total del espacio. En ese marco, valoró la participación de múltiples instituciones, entre ellas el hospital, centros de jubilados, organizaciones sociales, áreas municipales y representantes del Concejo Deliberante.

 

 

También detalló que el trabajo se organiza en distintas comisiones, que abordan temas como salud y bienestar, vivienda, derechos, jubilaciones, cultura, recreación y comunicación. Cada una recibe inquietudes y plantea posibles soluciones en función de las problemáticas detectadas.

 

“Somos un consejo consultivo y hay muchas ganas de trabajar”, expresó durante la presentación.

 

Proyectos en marcha y gestiones iniciadas

Entre las acciones que ya se encuentran en desarrollo, Castillo mencionó la presentación de notas formales a distintas instituciones y el avance en un proyecto vinculado al estacionamiento medido, que contempla excepciones para personas jubiladas.

 

 

Además, indicó que trabajan en una iniciativa de comunicación que será enviada al Concejo Deliberante.

 

Jornada abierta para adultos mayores

En el mismo encuentro se anunció la realización de una actividad recreativa destinada a adultos mayores. Se trata de “Festejemos juntos”, una jornada que se llevará a cabo el domingo en el gimnasio municipal.

 

La propuesta incluirá música, juegos, danzas y espacios de encuentro, y se desarrollará a partir de las 14 horas. La convocatoria es abierta y busca generar un espacio de participación y recreación.

 

 

Clelia Mansilla, de Actividades Recreativas y Sociales para Adultos Mayores, señaló que también será una oportunidad para dar a conocer el funcionamiento del Consejo y las actividades disponibles en la localidad para este sector.

 

Cómo participar del Consejo

Las reuniones del Consejo de Adultos Mayores se realizan el último martes de cada mes a las 11 horas en el espacio del Consejo del Deliberante. La participación está abierta a personas mayores de la localidad y a quienes deseen involucrarse en las distintas comisiones.

 

Según indicó el concejal Castillo, el objetivo es continuar ampliando la participación y fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones para abordar las necesidades del sector.

 

 

El Consejo de Adultos Mayores en El Bolsón inicia así su actividad con una agenda que combina gestiones, proyectos y propuestas recreativas, con la intención de sostener un espacio de trabajo continuo.

 

 

 

O.P.

 

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