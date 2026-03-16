Obras en marcha: Esquel avanza con el plan de cordón cuneta

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, recorrió los trabajos de cordón cuneta que se realizan en la calle Brun, una obra que forma parte del plan de infraestructura previsto para este año en distintos sectores de la ciudad.

Taccetta remarcó que los trabajos vienen avanzando con rapidez. “Ya han terminado cuatro cuadras durante apenas un mes y ahora ya inició acá en la calle Brun estas tres cuadras que se van a hacer”, indicó.

Según explicó, el plazo estimado para esta etapa es breve. “Acá seguramente va a ser también un mes, son tres cuadras”, afirmó.

El intendente señaló además que la obra permitirá mejorar la conexión con uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. “Vamos a unir Alvear con el predio de La Trochita. La intención también es después adoquinar. Era un pedido que llevaba unos cuantos años por parte de los vecinos”, expresó.

En ese sentido, destacó que la iniciativa surgió a partir del diálogo con los frentistas del sector. “Hablamos con los vecinos, estaban dispuestos a esta modalidad de obra que estamos llevando a cabo y bienvenido sea que vaya creciendo la ciudad de la mano de las obras”, manifestó.

Además, explicó que el objetivo es mejorar el acceso a la estación de La Trochita y fortalecer el circuito turístico de la ciudad. “Eran varios vecinos que pedían eso, que querían más una cuestión comercial también, de vincular el centro de la ciudad con La Trochita, de hacerla formar parte de un circuito turístico y bueno, se tomó la decisión de empezar con estas tres cuadras”, sostuvo.

Finalmente, Taccetta recordó que estos trabajos forman parte de un plan más amplio de infraestructura urbana. “El plan incluye otras cuadras más, son 13 cuadras que han sido licitadas y adjudicadas a la empresa Peña Construcciones y estamos muy contentos por la velocidad que va llevando esta obra”, concluyó.

R.G.