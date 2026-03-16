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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

A la lluvia, se le suma un temporal de viento en la región

Ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora llegarán a la región cordillerana mañana martes.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaria de Protección Ciudadana declaró el alerta amarilla por vientos en la región.

 

Previsto para la tarde del martes 17 de marzo, el temporal se suma a la lluvia que llegó a la cordillera desde el día sábado y se extenderá hasta el viernes inclusive.

 

Las zonas cordilleranas de Futaleufú, Cushamen, Languineo, Los Altares y Sarmiento, serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

 

Se recomienda a la comunidad tomar los recaudos necesarios en la circulación, sobre todo en rutas donde la intensidad será mayor, y en los espacios al aire libre donde las ramas o elementos livianos puedan ser desplazados por las ráfagas.

 

SL

 

 

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