A la lluvia, se le suma un temporal de viento en la región

La Subsecretaria de Protección Ciudadana declaró el alerta amarilla por vientos en la región.

Previsto para la tarde del martes 17 de marzo, el temporal se suma a la lluvia que llegó a la cordillera desde el día sábado y se extenderá hasta el viernes inclusive.

Las zonas cordilleranas de Futaleufú, Cushamen, Languineo, Los Altares y Sarmiento, serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Se recomienda a la comunidad tomar los recaudos necesarios en la circulación, sobre todo en rutas donde la intensidad será mayor, y en los espacios al aire libre donde las ramas o elementos livianos puedan ser desplazados por las ráfagas.

SL