Trevelin invita a jornada especial recreativa para personas mayores

La Secretaría de Deportes de Trevelin extiende una cálida invitación a los vecinos de la localidad y de Esquel para sumarse a una propuesta especial en conmemoración del Día de la Actividad Física el próximo 6 de abril. El encuentro tendrá lugar en el SUM 1 del Polideportivo Municipal Evita, donde se buscará transformar la mañana del lunes en un espacio de vitalidad y bienestar integral. Bajo la coordinación de la profesora Jessica de Los Santos, la iniciativa surge desde el taller de recreación para personas mayores, "La Muchachada", con el firme propósito de concientizar sobre la importancia del movimiento corporal en esta etapa de la vida.

La jornada, que se desarrollará entre las 11 y las 12:30 horas, pone el foco en los múltiples beneficios de mantenerse activo, tales como el incremento de la masa muscular, la mejora de la autonomía personal y la promoción de un envejecimiento saludable. Más allá de los aspectos estrictamente fisiológicos, la propuesta apunta a fortalecer el tejido social a través del compañerismo y la recreación entre pares. Por este motivo, se alienta a los asistentes a concurrir acompañados por amigos, familiares o vecinos, fomentando un ambiente de intercambio generacional donde el movimiento sea el lenguaje común.

Este evento gratuito representa una oportunidad para redescubrir la salud del propio cuerpo y disfrutar de una actividad grupal motivadora. Quienes deseen obtener más información o realizar consultas específicas sobre la dinámica del encuentro pueden comunicarse directamente al teléfono 2945-648770. Se tratará de un encuentro fundamental para quienes eligen transitar sus días con energía, consciencia y en compañía de su comunidad.

E.B.W.