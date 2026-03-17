El Gobierno concretó el retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud

El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina concretó su salida de la Organización Mundial de la Salud, una decisión que se volvió efectiva al cumplirse un año de la notificación oficial.

A través de su cuenta en X, el funcionario explicó que el país había comunicado la medida el 17 de marzo de 2025 mediante una nota enviada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en su rol de depositario de la constitución del organismo sanitario. De acuerdo con lo previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la desvinculación se concreta doce meses después de ese aviso formal.

Pese a la salida, el país continuará integrando la Organización Panamericana de la Salud, manteniendo así vínculos en el ámbito regional.

La decisión implica que Argentina dejará de intervenir en programas, financiamiento y espacios técnicos impulsados por la OMS. Desde el Gobierno señalaron que la estrategia a futuro estará centrada en fortalecer la cooperación bilateral y desarrollar herramientas propias para el monitoreo epidemiológico.

El trasfondo de la medida responde a diferencias entre el Ejecutivo nacional y el organismo internacional en torno a políticas sanitarias, especialmente en lo referido a la gestión de la pandemia y la regulación de medicamentos. Según la postura oficial, algunas de las directrices adoptadas por la OMS no reflejan las necesidades de los países latinoamericanos.

En ese sentido, Quirno remarcó que el país continuará impulsando la cooperación en salud a través de acuerdos directos y espacios regionales, con el objetivo de preservar su autonomía en la toma de decisiones sanitarias.

R.G.